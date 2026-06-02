Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ βρέθηκε στο αυτόφωρο

Στο αυτόφωρο βρέθηκε μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε έλεγχο από αστυνομικούς, το βράδυ της Δευτέρας στην Καλλιθέα.

Αναλυτικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οδό Δημοσθένους άνδρες της Άμεσης Δράσης επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο, αλλά ο αθλητής αρνήθηκε να συμμορφωθεί, με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

Μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για τα αδικήματα της απείθειας, της εξύβρισης και της απειλής.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ομάδας για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

