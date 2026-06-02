search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:41
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 09:59

Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ βρέθηκε στο αυτόφωρο

02.06.2026 09:59
PERIPOLIKO NEW

Στο αυτόφωρο βρέθηκε μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε έλεγχο από αστυνομικούς, το βράδυ της Δευτέρας στην Καλλιθέα.

Αναλυτικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οδό Δημοσθένους άνδρες της Άμεσης Δράσης επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο, αλλά ο αθλητής αρνήθηκε να συμμορφωθεί, με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

Μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για τα αδικήματα της απείθειας, της εξύβρισης και της απειλής.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ομάδας για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Διαβάστε επίσης

Μάριος Οικονόμου: Εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

Μπάσκετ: Η κυβέρνηση βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ

Εκουαδόρ: Μεταφορέας τραυματία σε αγώνα ποδοσφαίρου, παρέσυρε ποδοσφαιριστή (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EFI_AXTSIOGLOU_0206
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου – «Είναι μια πράξη συνείδησης, παραμένω στην ενεργό πολιτική»

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του

PANELLADIKES_VATHMOI
ΕΛΛΑΔΑ

8 στους 10 γονείς θέλουν κατάργηση των Πανελλαδικών – Αγωνία για την επαγγελματική αποκατάσταση

kairos_el-nino_0206_1920-1080_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΗΕ: «Πιθανότητα 80%» να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο El Niño φέτος το καλοκαίρι (photos)

gynai-afisa-new
ΘΕΑΤΡΟ

«ΓΥΝΑΙ» του Στάθη Γράψα: Μια παράσταση για την έμφυλη βία, την αντίσταση και τη διεκδίκηση της ισότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

diamantopoulou doukas karystianoy samaras
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 4 γκάλοπ, η Διαμαντοπούλου, ο Μιτεράν και το μήνυμα Δούκα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η αντοχή της Καρυστιανού και ο ερχομός του Σαμαρά   

mitsotakis tsipras karystianoy samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο συν ένα νέα κόμματα επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές - Τι θέλει να προλάβει το Μαξίμου για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

kalamata dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Το μαχαίρι στο χέρι της Βασιλικής, τα 5’ μέχρι να φτάσει η Αστυνομία - Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία της 39χρονης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:40
EFI_AXTSIOGLOU_0206
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου – «Είναι μια πράξη συνείδησης, παραμένω στην ενεργό πολιτική»

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του

PANELLADIKES_VATHMOI
ΕΛΛΑΔΑ

8 στους 10 γονείς θέλουν κατάργηση των Πανελλαδικών – Αγωνία για την επαγγελματική αποκατάσταση

1 / 3