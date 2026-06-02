search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 10:51

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Στο νοσοκομείο για 5η μέρα – «Πλήρως σταθερή η κατάστασή του» λέει ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης

02.06.2026 10:51
giannis-papamichail-new

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ παραμένει στο νοσοκομείο για 5η ημέρα, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία στους θεράποντες γιατρούς.

Όπως ανέφερε ο ξάδερφός του και διοικητής στο Ασκληπιείο της Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο 56χρονος είναι ευδιάθετος και έχει διαρκώς τη στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αισθάνθηκε προ ημερών μια αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, κάποιοι δείκτες στις εξετάσεις που έκανε, οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για τη νοσηλεία του.

«Μιλώντας ως διοικητής του νοσοκομείου διευκρινίζω ότι η κατάσταση της υγείας του πολίτη Γιάννη Παπαμιχαήλ είναι πλήρως σταθερή, μη συντρέχουσα ανησυχίας και βαίνουσα διαρκώς βελτιούμενη. Συνεχίζει την αποθεραπεία του, απολαμβάνοντας ποιοτικής και σύγχρονης φροντίδας» είπε ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Όλη η οικογένεια είμαστε στο πλευρό του γιατί αυτή αποτελεί τελικά το μόνο ανιδιοτελές και ασφαλές καταφύγιο του καθενός μας» συμπλήρωσε ο διοικητής του νοσοκομείου.

Ο ξάδερφος του Γιάννη Παπαμιχαήλ, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, δημοσίευσε προ ημερών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την φωτογραφία, με τους δυο τους, μέσα στο νοσοκομείο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης έγραψε: «Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί!», στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας.

Διαβάστε επίσης

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του ΗΣΑΠ – Είχαν κλείσει προσωρινά τέσσερις σταθμοί λόγω τεχνικού προβλήματος

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τα «χώνει» στις ΗΠΑ για Γιωτόπουλο: «Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη»

Άλγεβρα στα ΕΠΑΛ: Τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλαδικές 2026

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eleni_portaliou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

asap-rocky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

fylakes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

EFI_AXTSIOGLOU_0206
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου – «Είναι μια πράξη συνείδησης»

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

diamantopoulou doukas karystianoy samaras
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 4 γκάλοπ, η Διαμαντοπούλου, ο Μιτεράν και το μήνυμα Δούκα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η αντοχή της Καρυστιανού και ο ερχομός του Σαμαρά   

mitsotakis tsipras karystianoy samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο συν ένα νέα κόμματα επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές - Τι θέλει να προλάβει το Μαξίμου για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

kalamata dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Το μαχαίρι στο χέρι της Βασιλικής, τα 5’ μέχρι να φτάσει η Αστυνομία - Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία της 39χρονης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:56
eleni_portaliou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

asap-rocky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

fylakes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

1 / 3