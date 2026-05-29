Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ (Video)

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε, το απόγευμα της Πέμπτης (28/5).

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ ήταν σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο «Ασκληπιείο» της Βούλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εξακολουθεί να νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του, καθώς κάποιες τιμές στις εξετάσεις του δεν ήταν στα επιθυμητά όρια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, σαν να βρέθηκε σε σοκ ή κάποια κρίση, εντελώς ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του ή κάποιο άλλο σύμπτωμα που προηγήθηκε.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

