Η μη ολοκλήρωση της οδού Καρδίτσα – Δέλτα και οι ευθύνες των τοπικών βουλευτών

Η οδός Καρδίτσα – Δέλτα είναι η βασική οδός για την επικοινωνία της πόλης με Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και το μεγαλύτερο μέρος του νομού μας. Ταυτόχρονα είναι η πρώτη εικόνα του επισκέπτη στην περιοχή μας.

Σήμερα βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση και αντί να προσφέρει ασφαλή επικοινωνία είναι εστία πρόκλησης ατυχημάτων.

Η βασική ευθύνη ανήκει στην προηγούμενη Περιφερειακή αρχή που δημοπράτησε το έργο χωρίς τις απαλλοτριώσεις με αποτέλεσμα μετά από μία τετραετία η απορρόφηση να φθάσει σε ποσοστό μόλις 17%. Με την αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση ο εργολάβος ήδη είχε το δικαίωμα να εγκαταλείψει το έργο, όχι μόνο χωρίς επιπτώσεις, αλλά επιπλέον με καταβολή αποζημίωσης.

Πράγματι ο εργολάβος έφυγε, όπως είχε δικαίωμα, στο τέλος του 2024 και η νέα Περιφερειακή αρχή ξεκίνησε την διαδικασία επαναδημοπράτησης. Τότε φάνηκε το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την μη έγκαιρη εκτέλεση του έργου. Το νέο ΕΣΠΑ διαθέτει πλέον ελάχιστους πόρους για δρόμους, οι οποίοι δεν επαρκούν όχι για νέα έργα αλλά ούτε για την αποπεράτωση των ημιτελών.

Αναγκαστικά δημοπρατήθηκε μόνο ένα τμήμα του έργου από Άγιο Θεόδωρο έως Σταυρό και από ότι φαίνεται ο εργολάβος θα ξεκινήσει εργασίες στο τέλος του καλοκαιριού.

Απομένει χωρίς χρηματοδότηση το υπολειπόμενο τμήμα από Σταυρό μέχρι Καρδίτσα, προϋπολογισμού 16.000.000 ευρώ για το οποίο αναζητούνται πόροι.

Οι πόροι της Περιφέρειας είναι ελάχιστοι και στην πράξη επαρκούν μόνο για την συντήρηση του υπάρχοντος Επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου. Αυτό μαρτυρά και το γεγονός ότι από το 2011 έως το 2023 δεν έγινε ΚΑΝΕΝΑ, έστω μικρό επώνυμο έργο οδοποιίας με ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια ως όφειλε αφού ολοκλήρωσε τους προϋπολογισμούς από τον αναγκαστικό τεμαχισμό του έργου, απευθύνθηκε στο Υπουργείο για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.

Αναρωτιέμαι, καλά για την κυβέρνηση η Καρδίτσα μπορεί να κείται μακράν, για τους τοπικούς βουλευτές όμως; Δεν βλέπουν ότι ο δρόμος όπως είναι μισοφτιαγμένος, πέραν της κάκιστης εικόνας, είναι πηγή κινδύνων; Αυτή την εικόνα επιφυλάσσουν για τον τόπο που τους εκλέγει; Ελέω εκλογικού νόμου – θα γράψω αναλυτικό άρθρο για αυτό – καλύπτουν όλες τις έδρες και δεν υπάρχει θεσμικό αντίβαρο για την ανάδειξη των προβλημάτων του τόπου.

Έχουν ήδη αργήσει υπερβολικά, ας σπεύσουν να ασκήσουν την δέουσα πίεση στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί και δεν πρέπει από την μία πλευρά να κομπορρημονούμε για τα υπερπλεονάσματα και από την άλλη να θρηνούμε θύματα.

Οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ευθύνη για την μη ολοκλήρωση της οδού ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση η οποία έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι.

Οι πολίτες αναμένουν αποτελέσματα και με βάση αυτά θα κρίνουν και την κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της.

* Ο Φώτης Αλεξάκος είναι, πρώην Νομάρχης και Δήμαρχος Καρδίτσας

