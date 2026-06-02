ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:58
02.06.2026 10:49

Στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ η στρατηγική για την «πολιτική αλλαγή»

Ευκαιρία να συζητήσουν τι ακριβώς συζήτησαν και αποφάσισαν στο συνέδριο του Μαρτίου δίνει η αυριανή (Τετάρτη) συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Βλέπετε, έχουν περάσει δύο μήνες από τότε και κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει με σιγουριά τι αποφάσεις πήρε το ΠΑΣΟΚ για τη στρατηγική του ενόψει των εκλογών – και φυσικά έναντι και των άλλων κομμάτων.

Πλην της αυτόνομης καθόδου στις εκλογές, τίποτα δεν φαίνεται ξεκάθαρο.

Γι’ αυτό και κάθε παρέμβαση που κάνουν κορυφαία στελέχη (πχ Διαμαντοπούλου, Δούκας) προκαλεί αναταραχή.

Το κυριότερο ερώτημα είναι όμως το εξής: Το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά προσανατολισμένο στο στόχο της «πολιτικής αλλαγής»; Πώς εννοεί ακριβώς και με ποιο τρόπο θα την επιδιώξει την «πολιτική αλλαγή» στα διάφορα σενάρια του εκλογικού αποτελέσματος;

Αν έρθει πρώτο (το ευτυχέστερο σενάριο, αν και όχι τόσο ρεαλιστικό) θα αναζητήσει συνεργασία (προφανώς όχι στη ΝΔ) ή θα ζητήσει νέες εκλογές; Αν έρθει έστω δεύτερο, θα απευθυνθεί σε άλλες προοδευτικές δυνάμεις για να συγκροτηθεί κυβέρνηση χωρίς τη ΝΔ;

Αν έρθει πιο χαμηλά θα μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες ή σε μία τέτοια περίπτωση δεν το ενδιαφέρει η «πολιτική αλλαγή»;

Οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι πιθανόν ξεκάθαρες. Αλλά μάλλον χρειάζεται μία αναλυτική συζήτηση που δεν θα αφήνει σκοτεινά σημεία, αλλά θα αποσαφηνίζει τα πάντα.

