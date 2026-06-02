Μάνος Πίντζης: «Μπορεί να κυκλοφορούν σκιές από πνεύματα που είναι δίπλα μας, αλλά δεν μπορούμε να δούμε» (Video)

Τις μεταφυσικές του πεποιθήσεις μοιράστηκε ο Μάνος Πίντζης, υποστηρίζοντας ότι είναι πιθανό δίπλα μας να υπάρχουν σκιές από πνεύματα που δεν μπορούμε να δούμε…

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο ηθοποιός απέκλεισε το ενδεχόμενο να μην υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας, χαρακτηρίζοντας χαζό όποιον δεν πιστεύει στο μεταφυσικό.

Αναφερόμενος στο «That’s Men Talks», εξήγησε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι κλασικές συνεντεύξεις και το κουτσομπολιό, αλλά η φιλοσοφία στα θέματα.

«Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το κουτσομπολιό ή η προσωπική ζωή κάποιου, όσο η φιλοσοφία του πάνω στα πράγματα» είπε χαρακτηριστικά.

«Στο μεταφυσικό θα ήταν κάποιος χαζός να μην πιστεύει. Φυσικά υπάρχει και κάτι πέρα από αυτό που μπορούμε να δούμε με τις αισθήσεις μας. Υπάρχει κάποια άλλη διάσταση που δεν μπορούμε να τη δούμε. Μπορεί να κυκλοφορούν σκιές από πνεύματα που να είναι τόσο δίπλα μας, αλλά εμείς να μην μπορούμε να τα δούμε» πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει τις σχετικές αναφορές του Σταμάτη Γονίδη, ο Μάνος Πίντζης υποστήριξε ότι πράγματι υπάρχουν άνθρωποι με ιδιαίτερες ικανότητες.

«Υπάρχουν τηλεπαθητικοί, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν δυνάμεις που μετακινούν αντικείμενα και κάνουν πράγματα. Πιστεύω στη δύναμη του νου, πιστεύω ότι έχουμε δυνάμεις τις οποίες δεν έχουμε εξερευνήσει ακόμη» τόνισε, ενώ περιγράφοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, έζησε ο ίδιος, τόνισε:

«Είχα καλεσμένο σε ένα podcast έναν τύπο ο οποίος σε ακουμπούσε και σε χτυπούσε ρεύμα. Μίλαγε στα φυτά και αυτά κουνιόντουσαν. Τα έβλεπα μπροστά μου αυτά».

