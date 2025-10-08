Γιατί η απελευθέρωση του εξέχοντος Παλαιστίνιου κρατούμενου Μπαργούτι είναι «κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ

Λίγοι είναι οι πολιτικοί διαχρονικά που έχουν κερδίσει τόσο σεβασμό μεταξύ των Παλαιστινίων όσο ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο εξέχων κρατούμενος που εκτίει πέντε φορές ισόβια σε ισραηλινή φυλακή.

Ο πρώην ηγέτης του κόμματος Φατάχ στη Δυτική Όχθη είναι μακράν η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, παρόλο που μια ολόκληρη γενιά Παλαιστινίων γεννήθηκε μετά τη φυλάκισή του πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Κάποιοι τον έχουν περιγράψει ως τον Παλαιστίνιο Νέλσον Μαντέλα, έναν ηγέτη που φυλακίστηκε για πολλά χρόνια και πιστεύουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει στην ελευθερία.

Για το Ισραήλ, είναι ένας από τους πιο γνωστούς τρομοκράτες. Ο 66χρονος φυλακίστηκε το 2002 για σχεδιασμό επιθέσεων που σκότωσαν πέντε πολίτες κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Παλαιστινιακής Ιντιφάντα, ή εξέγερσης. Αρνήθηκε τις κατηγορίες τότε και απέρριψε τη δικαιοδοσία και τη νομιμότητα του δικαστηρίου που τον καταδίκασε.

Η Χαμάς απαιτεί τώρα την απελευθέρωση του Μπαργούτι στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα – μια κίνηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το παλαιστινιακό πολιτικό τοπίο. Δεδομένης της εξέχουσας θέσης του μεταξύ των Παλαιστινίων και της ικανότητάς του να τους οδηγήσει στην επίτευξη ενός κράτους, το Ισραήλ είναι εξαιρετικά απίθανο να συμφωνήσει με την απελευθέρωσή του.

Παλαιστινιακές παρατάξεις προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου. Ωστόσο, το Ισραήλ αρνήθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο απελευθέρωσης του Μπαργούτι.

Ο γιος του Μπαργούτι, Άραμπ Μπαργούτι, δήλωσε στο CNN τον Αύγουστο ότι το Ισραήλ δεν ήθελε να απελευθερώσει τον πατέρα του επειδή ο Νετανιάχου «δεν θέλει έναν εταίρο για την ειρήνη».

Έχοντας υπάρξει εξαιρετικά δημοφιλής όταν φυλακίστηκε πριν από δύο δεκαετίες, ο Μπαργούτι εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς ως ο ηγέτης – ίσως ο μόνος ικανός να ενώσει τους Παλαιστίνιους. Η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) με έδρα τη Δυτική Όχθη μαστίζεται από διαφθορά και αυστηρούς ισραηλινούς περιορισμούς που την έχουν αφήσει αδύναμη και υπό σοβαρή οικονομική πίεση.

«Το κοινό τον αντιλαμβάνεται ως εθνικό ήρωα, έναν άνθρωπο με ακεραιότητα, που δεν έχει μολυνθεί από τη διαφθορά. Έναν ενοποιητή που μπορεί να συμφιλιωθεί με τη Χαμάς και να ενώσει τις τάξεις όλων των Παλαιστινίων», δήλωσε στο CNN ο Χαλίλ Σικάκι, διευθυντής του Παλαιστινιακού Κέντρου Πολιτικής και Έρευνας Δημοσκοπήσεων.

Ο Σικάκι, ο οποίος παρακολουθεί την παλαιστινιακή κοινή γνώμη εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ότι ο Μπαργούτι είναι μακράν ο πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης και ο μόνος κοσμικός εθνικιστής ικανός να κερδίσει τις εκλογές.

«Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι για την προεδρία, ισλαμιστές και εθνικιστές, δεν μπορούν να τον νικήσουν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Μπαργούτι πιθανότατα θα κερδίσει τουλάχιστον το 60% της λαϊκής ψήφου σε εκλογές.

«Διάδοχος του Αμπάς»

Ο Σικάκι είπε ότι ο Μπαργούτι θεωρείται «ρεαλιστής» αλλά «σκληρός διαπραγματευτής που θα έκλεινε μια αξιόπιστη ειρήνη με το Ισραήλ βασισμένη σε μια λύση δύο κρατών, μια λύση που μπορεί να λάβει υποστήριξη από την πλειοψηφία των Παλαιστινίων».

Η απελευθέρωσή του, είπε ο Σικάκι, θα σηματοδοτούσε μια σημαντική νίκη για τη Χαμάς και πιθανότατα θα άλλαζε το κλίμα μεταξύ των Παλαιστινίων σε μια ατμόσφαιρα αισιοδοξίας και θα οδηγούσε σε αυξημένο ακτιβισμό.

«Θα θεωρηθεί διάδοχος του Αμπάς. Η απαίτηση για παραίτηση του Αμπάς θα αυξηθεί σημαντικά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 20 χρόνια και θεωρείται από τους επικριτές ότι δεν διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση.

Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο το Ισραήλ είναι πιθανό να αντιταχθεί σθεναρά στην απελευθέρωσή του. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσιάζεται ανένδοτος στην ιδέα ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και οι πολιτικές του όλα αυτά τα χρόνια έχουν συχνά οδηγήσει στην υπονόμευση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία φιλοδοξεί να κυβερνήσει ένα μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης.

Η καριέρα του Μπαργούτι ως ακτιβιστή ξεκίνησε όταν ήταν έφηβος. Πέρασε τέσσερα χρόνια στη φυλακή επειδή εντάχθηκε στη Φατάχ – η οποία τότε ήταν απαγορευμένη από το Ισραήλ – σε ηλικία 15 ετών και συνέχισε να σπουδάζει ιστορία και πολιτικές επιστήμες μετά την αποφυλάκισή του.

Ανήλθε στις τάξεις της Φατάχ και τελικά έγινε γενικός γραμματέας της Φατάχ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, του κοινοβουλίου της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η τρέχουσα δημοτικότητά του και η επιρροή του οφείλονται εν μέρει στη φήμη του ως χαρισματικού πολιτικού που ήταν ικανός και πρόθυμος να συνεργαστεί με διάφορες παλαιστινιακές παρατάξεις.

Το Ισραήλ του απαγόρευσε επί χρόνια την είσοδο στη Ραμάλα, όπου μεγάλωσε, και μπόρεσε να επιστρέψει μόνο το 1994, μετά τις Συμφωνίες του Όσλο, ένα σύνολο ειρηνευτικών συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Αλλά ο χρόνος που πέρασε στη φυλακή αύξησε μόνο τη δημοτικότητά του. Το Ισραήλ ουσιαστικά απέκοψε τον Μπαργούτι από τον έξω κόσμο, με τις φωτογραφίες και τα βίντεό του να εμφανίζονται μόνο κάθε λίγα χρόνια.

Κρατείται σε απομόνωση από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με την οικογένειά του και την Παλαιστινιακή Ένωση Κρατουμένων.

Η τελευταία φορά που τον είδε το κοινό ήταν σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε ο ακροδεξιός υπουργός ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε να χλευάζει τον Μπαργούτι στη φυλακή.

Η εμφάνισή του – ο Μπαργούτι φαινόταν αδύναμος και άρρωστος – προκάλεσε ανησυχία. Η σύζυγος του Μπαργούτι, η Φάντουα, είπε τότε ότι δεν τον αναγνώρισε στην αρχή και, απευθυνόμενη σε αυτόν, είπε ότι «ίσως ένα μέρος του εαυτού μου δεν θέλει να αναγνωρίσει όλα όσα εκφράζουν το πρόσωπο και το σώμα σου».

Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον Μπαργούτι, ένας εκπρόσωπος του Μπεν Γβιρ δήλωσε ότι ο υπουργός έλαβε διαβεβαιώσεις από τον Νετανιάχου ότι δεν θα υπάρξει καμία απελευθέρωση αυτών που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «σύμβολα» σε οποιαδήποτε ανταλλαγή κρατουμένων με τη Χαμάς.

