Κρίσιμες ώρες στη Γαλλία: Τελευταία ζαριά για τον Λεκορνί – Αγώνας δρόμου για να αποφύγει τις κάλπες

Λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που του έθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δίνει την ύστατη μάχη για να αποτρέψει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και νέες εκλογές. Με τη Γαλλία βυθισμένη σε πολιτική αβεβαιότητα και τα κόμματα διχασμένα, ο Λεκορνί αναζητά μια εύθραυστη συμφωνία που θα διασφαλίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού και τη «σταθερότητα της χώρας», όπως γράφει το BBC.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, ο απερχόμενος πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν επιδείξει «διάθεση» που θα μπορούσε να αποτρέψει τον κίνδυνο νέων βουλευτικών εκλογών.

Crunch moment in French crisis as outgoing PM tries to avert new election https://t.co/qk0dAAGk9K — BBC News (World) (@BBCWorld) October 8, 2025

Ο Λεκορνί τη Δευτέρα έγινε ο τρίτος Γάλλος πρωθυπουργός που αποχωρεί από τη θέση του μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Έχει διορία έως το βράδυ της Τετάρτης να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τη «σταθερότητα της χώρας» και έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με αρκετά πολιτικά κόμματα.

Όπως και οι προκάτοχοί του, ο Λεκορνί δεν κατάφερε να περάσει τον προϋπολογισμό που θα μείωνε το έλλειμμα της κυβέρνησης και θα αντιμετώπιζε το δημόσιο χρέος.

Πριν από τη δεύτερη ημέρα των διαβουλεύσεων, ο Λεκορνί είπε ότι διέκρινε «διάθεση να υπάρξει προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου».

«Και αυτή η διάθεση δημιουργεί κίνηση και σύγκλιση, πράγμα που καθιστά, προφανώς, την προοπτική διάλυσης [του κοινοβουλίου] πιο μακρινή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του στην αυλή της πρωθυπουργικής κατοικίας, στο Οτέλ Ματινιόν.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός ξεκίνησε στη συνέχεια συνομιλίες με τους Σοσιαλιστές ηγέτες. Είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί στη γαλλική τηλεόραση στις 20:00 τοπική ώρα (18:00 GMT) για να ανακοινώσει αν έχει βρει λύση.

Η καλύτερη ελπίδα του φαίνεται να είναι κάποια μορφή πολιτικής συμφωνίας που θα αποτρέψει την ανατροπή μιας νέας κυβέρνησης με ψήφο δυσπιστίας.

Αναλυτές και αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η τηλεοπτική εμφάνιση του Λεκορνί σήμαινε πως είναι απίθανο ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να απευθυνθεί ο ίδιος στο έθνος.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Λεκορνί τη Δευτέρα βύθισε ξανά τη Γαλλία σε πολιτική αναταραχή, 18 μήνες πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας του Μακρόν. Η απόφαση του προέδρου να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στα μέσα του 2024 άφησε τη χώρα με ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο και μια διαδοχή κυβερνήσεων μειοψηφίας.

Ο Λεκορνί βρισκόταν στο αξίωμα μόλις 26 ημέρες πριν καταρρεύσει η κυβέρνησή του, ύστερα από επικρίσεις του ηγέτη των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών, Μπρουνό Ρεταγιό.

Ο Μακρόν του έδωσε στη συνέχεια 48 ώρες για να βρει διέξοδο από την κρίση.

Μετά τις συνομιλίες της Τετάρτης, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ φάνηκε να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα συμμετοχής του κεντροαριστερού κόμματός του στην επόμενη κυβέρνηση.

«Το σχέδιο προϋπολογισμού, όπως παρουσιάστηκε σήμερα, είναι ένα σχέδιο στο οποίο δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε… και μια κοινή κυβέρνηση με τους [συμμάχους] του Μακρόν είναι αδιανόητη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Σοσιαλιστές θα επιχειρήσουν να ρίξουν μια νέα κυβέρνηση, κάτι που πιθανότατα θα προσπαθούσαν να κάνουν η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λε Πεν και η ριζοσπαστική αριστερά. Η Λε Πεν, της οποίας το κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, κάλεσε τον Μακρόν να «εξετάσει σοβαρά» τη διάλυση του κοινοβουλίου και τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξαν ενδείξεις ότι ο Λεκορνί θα μπορούσε να εξασφαλίσει στήριξη από το κέντρο-αριστερά, εάν η κυβέρνηση ανέστειλε τη βαθιά αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, που αύξησε την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Ωστόσο, ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ προειδοποίησε ότι αυτό θα κόστιζε στη Γαλλία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ φέτος και δισεκατομμύρια περισσότερα το 2026, τη στιγμή που η χώρα προσπαθεί να μειώσει το έλλειμμά της.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας νωρίτερα φέτος ανήλθε σχεδόν στο 114% του ΑΕΠ, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα για φέτος προβλέπεται να φτάσει το 5,4% του ΑΕΠ.

Χωρίς τη συμμετοχή των Σοσιαλιστών στην επόμενη κυβέρνηση, η καλύτερη ελπίδα του Λεκορνί είναι να συγκροτήσει ένα ανανεωμένο κεντρώο υπουργικό συμβούλιο με τους Ρεπουμπλικανούς — γνωστό ως socle commun ή κοινή πλατφόρμα.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα ενταχθούν σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Αριστεράς, αλλά η επιστροφή τους στην εξουσία με τους Μακρονιστές δεν είναι καθόλου βέβαιη.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, που συναντήθηκε με τον Μακρόν την Τρίτη, δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο ότι δεν συζήτησαν τη διάλυση του κοινοβουλίου και ότι δεν τη θεωρεί καλή ιδέα: «Πάνω απ’ όλα, δεν θα έλυνε και πολλά».

Αργότερα προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον προϋπολογισμό τις επόμενες ημέρες, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει «πολύ σοβαρές συνέπειες».

Ο Λεκορνί δήλωσε στην ανακοίνωσή του ότι η μείωση του ελλείμματος της Γαλλίας κάτω από το 5% του ΑΕΠ είναι κρίσιμη και ότι, βάσει των συνομιλιών του έως τώρα, υπάρχει η βούληση να εγκριθεί προϋπολογισμός έως το τέλος του έτους.

🗣️ 'All consultations I've held reveal a shared will to ensure that France adopts a budget before Dec. 31 of this year'



France's outgoing Prime Minister Lecornu says parties show 'sense of responsibility' as talks continue to avoid political crisis https://t.co/3RLmFc62e2 pic.twitter.com/RHKNqfhMxi — Anadolu English (@anadoluagency) October 8, 2025

«Η μείωση του ελλείμματος είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο για την αξιοπιστία της υπογραφής της Γαλλίας στο εξωτερικό, όσο και για την ικανότητά μας να δανειζόμαστε — και επομένως για τον αντίκτυπο στα επιτόκια. Αυτό ισχύει για το κράτος, αλλά κυρίως για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Εκτός από τη δημοσιονομική σταθερότητα, είπε ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να συμφωνήσει και για το μέλλον της Νέας Καληδονίας, στον Νότιο Ειρηνικό.

Ο προϋπολογισμός του 2026 επρόκειτο να περιλαμβάνει σημαντική οικονομική βοήθεια προς το έδαφος αυτό, ύστερα από τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι περσινές ταραχές.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει αποφύγει να παραχωρήσει πλήρη ανεξαρτησία στη Νέα Καληδονία, αλλά έχει προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που ακόμη δεν έχει εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος. Η παραίτηση του Λεκορνί τη Δευτέρα ανέστειλε το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και επαρχιακών εκλογών το επόμενο έτος, καταλήγει το δημοσίευμα του BBC.

