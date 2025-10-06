Οι 26 ημέρες Λεκορνί στην πρωθυπουργία, το περιθώριο 48 ωρών και οι επιλογές Μακρόν για την επίλυση του πολιτικού χάους στη Γαλλία

Ξανά αντιμέτωπη με πολιτική κρίση βρίσκεται η Γαλλία, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρόσφατα διορισθέντα πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, μόλις 26 ημέρες μετά.

Λίγες ώρες μετά την παραίτησή του, ο Λεκορνί αποδέχτηκε το αίτημα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να εργαστεί πάνω σε ένα σχέδιο για τη «σταθερότητα της χώρας» μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Αυτή η απροσδόκητη ανατροπή ολοκλήρωσε μια ημέρα πολιτικής αναταραχής, η οποία είδε τις μετοχές να καταγράφουν απότομη πτώση στο χρηματιστήριο του Παρισιού εν μέσω ανησυχιών για την ικανότητα των πολιτικών κομμάτων να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Λεκορνί το πρωί της Δευτέρας ήρθε την επόμενη μέρα από την αποκάλυψη του υπουργικού του συμβουλίου και τον καθιστούσε τον τρίτο Γάλλο πρωθυπουργό που παραιτείται από το αξίωμα από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η υπουργική του σύνθεση είχε επικριθεί έντονα από όλα τα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης, τα οποία απείλησαν να την καταψηφίσουν.

Ο διορισμός του πρώην υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ ως υπουργού των Ενόπλων Δυνάμεων φάνηκε να αποτελεί σημείο τριβής για πολλές πολιτικές παρατάξεις.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Λεμέρ δήλωσε ότι αποσύρεται από το υπουργικό συμβούλιο σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η κρίση.

Λίγο αφότου το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι ο Λεκορνί έλαβε άλλες 48 ώρες για να εξετάσει εάν οι διαπραγματεύσεις με τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα «σχέδιο σταθερότητας» για τη Γαλλία.

Ο Λεκορνί διορίστηκε μόλις τον Σεπτέμβριο, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, όταν οι βουλευτές αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τον προϋπολογισμό του.

Ο ίδιος ο Μπαϊρού διορίστηκε μετά την απομάκρυνση του Μισέλ Μπαρνιέ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι εξαιρετικά ασταθής από τον Ιούλιο του 2024, όταν ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές σε μια προσπάθεια να επιτύχει σαφή πλειοψηφία μετά από μια συντριπτική ήττα του κόμματός του στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αντ’ αυτού, οι εκλογές οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο που ήταν διαιρεμένο σε ιδεολογικά αντίθετες παρατάξεις, βαθιά αντίθετες μεταξύ τους και απρόθυμες να συνεργαστούν.

Σε περίπτωση που ο Λεκορνί δεν τα καταφέρει, ο Μακρόν θα είναι έτοιμος να «αναλάβει την ευθύνη», σύμφωνα με πηγές κοντά στο προεδρικό γραφείο, τις οποίες επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Αρκετά κόμματα ζητούν τώρα πρόωρες εκλογές και κάποια άλλα ζητούν την αποχώρηση του Μακρόν – αν και ο ίδιος ανέκαθεν έλεγε ότι δεν θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027.

Η απόφαση για το πώς θα προχωρήσει τώρα εναπόκειται στον Μακρόν, ο οποίος σίγουρα αναρωτιέται για πόσο καιρό μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική φάρσα.

Εάν η προσπάθεια του Λεκορνί να επιτύχει «σταθερότητα» μέχρι την Τετάρτη αποτύχει, ο Μακρόν έχει τρεις επιλογές.

Μπορεί να διορίσει έναν άλλο πρωθυπουργό. Μπορεί για άλλη μια φορά να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Ή μπορεί να παραιτηθεί ο ίδιος.

Το τελευταίο είναι το λιγότερο πιθανό, ενώ το πρώτο θα ήταν η φυσική του επιλογή.

Ωστόσο, ποιον θα μπορούσε τώρα να διορίσει για να σχηματίσει κυβέρνηση; Ο Λεκορνί – ο απόλυτος πιστός στον Μακρόν – θεωρούνταν η έσχατη λύση του, αλλά τώρα κι αυτός έχει αποτύχει.

Θα μπορούσε να διορίσει έναν Σοσιαλιστή, με το σκεπτικό ότι η αριστερά αξίζει να προσπαθήσει να κυβερνήσει – αλλά μια σοσιαλιστική κυβέρνηση δεν θα αργούσε να πέσει.

Επομένως, η λογική πρέπει σίγουρα να είναι υπέρ της δεύτερης επιλογής: για νέες βουλευτικές εκλογές.

Το αποτέλεσμα πιθανότατα θα ήταν μια ήττα για το φιλομακρονικό κέντρο και μια μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Αλλά όταν κάθε άλλη λύση αποτυγχάνει, λίγες οδοί απομένουν.

Ο Λεκορνί, πρώην υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Στη σύντομη ομιλία του έξω από το Matignon το πρωί της Δευτέρας, ο Λεκορνί επέκρινε έντονα τις «κομματικές ορέξεις» των πολιτικών παρατάξεων, οι οποίες, όπως είπε, «συμπεριφέρονται όλες σαν να είχαν την απόλυτη πλειοψηφία».

«Ήμουν έτοιμος για συμβιβασμό, αλλά όλα τα μέρη ήθελαν το άλλο μέρος να υιοθετήσει τα προγράμματά του στο σύνολό τους», είπε.

Οι εδραιωμένες διαιρέσεις στη γαλλική πολιτική σκηνή έχουν καταστήσει δύσκολο για οποιονδήποτε πρωθυπουργό να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη για να περάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ διορίστηκε πρωθυπουργός τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά ανατράπηκε μέσα σε τρεις μήνες με ψήφο δυσπιστίας.

Η κυβέρνηση του διαδόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, καταψηφίστηκε επίσης εννέα μήνες μετά την άρνηση του κοινοβουλίου να υποστηρίξει τον προϋπολογισμό λιτότητας, ο οποίος στόχευε στη μείωση των κρατικών δαπανών κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το έλλειμμα της Γαλλίας έφτασε στο 5,8% του ΑΕΠ της το 2024 και το εθνικό της χρέος είναι 114% του ΑΕΠ της. Αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μετά την Ελλάδα και την Ιταλία, και ισοδυναμεί με σχεδόν 50.000 ευρώ ανά Γάλλο πολίτη.

