Οι οικογένειες ισραηλινών ομήρων προτείνουν τον Τραμπ για Νόμπελ ειρήνης: «Μετά από μήνες ελπίζουμε ξανά»

Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων προτείνουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ ειρήνης, λόγω του σχεδίου 20 σημείων που παρουσίασε για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σε επιστολή στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων επισημαίνει ότι ο Τραμπ έκανε «δυνατό αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο».

«Σας παροτρύνουμε να απονείμετε στον Πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, επειδή έχει υποσχεθεί ότι δεν θα ησυχάσει και δεν θα σταματήσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Κανένας πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα»

«Αυτή τη στιγμή, το ολοκληρωμένο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για την απελευθέρωση όλων των εναπομείναντων ομήρων και τον οριστικό τερματισμό αυτού του τρομερού πολέμου βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, ελπίζουμε ότι ο εφιάλτης μας θα τελειώσει επιτέλους. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος στην πατρίδα του, να τελειώσει ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η ειρήνη και η ευημερία στους λαούς της Μέσης Ανατολής», συμπληρώνουν.

Και σχολιάζουν πως. «Κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν συνέβαλε περισσότερο στο να επικρατήσει ειρήνη σε όλο τον κόσμο από τον Πρόεδρο Τραμπ».

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Χαμάς και του Ισραήλ στην Αίγυπτο με επίκεντρο την απελευθέρωση των ομήρων και Παλαιστινίων κρατούμενων, που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές.

