«Πυρά» σε Μέρκελ από Πολωνία και Βαλτική αφού υπαινίχθηκε πως φέρουν ευθύνη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Πολωνοί και αξιωματούχοι των χωρών της Βαλτικής αντέδρασαν έντονα στα λεγόμενα της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, καθώς τους κατηγόρησε εν μέρει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή της στο ουγγρικό αντιπολιτευόμενο μέσο ενημέρωσης Partizán που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η Μέρκελ σημείωσε την άρνηση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης να επιτρέψουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ της ίδιας, του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Γάλλου ηγέτη Εμανουέλ Μακρόν, όταν περιέγραφε την πορεία προς την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.



«Τον Ιούνιο του 2021, ένιωσα ότι ο Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τη Συμφωνία του Μινσκ. Και γι’ αυτό ήθελα μια νέα μορφή όπου εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας με τον Πούτιν», δήλωσε η Μέρκελ.



Σε μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκείνο τον μήνα, η Μέρκελ και ο Μακρόν πρότειναν άμεσες διαπραγματεύσεις με άλλους ηγέτες σε απάντηση στη συσσώρευση ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αλλά ένας συνασπισμός χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, αντιτάχθηκε στην ιδέα.



«Αυτό δεν υποστηρίχθηκε από ορισμένους. Ήταν κυρίως τα κράτη της Βαλτικής, αλλά και η Πολωνία ήταν εναντίον της», είπε.

Η Μέρκελ εξήγησε ότι αυτές οι χώρες «φοβούνταν» ότι «δεν θα είχαμε μια κοινή πολιτική απέναντι στη Ρωσία… Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν συνέβη. Μετά έφυγα από το αξίωμα και μετά ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν».

Αντικρούοντας ευθέως την Μέρκελ, ο πρώην πρωθυπουργός της Λετονίας Κρισγιάνις Κάρινς δήλωσε τη Δευτέρα ότι εκείνη την εποχή, πολλές χώρες δεν είχαν καταλάβει τη Ρωσία, «συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της ίδιας της πρώην καγκελαρίου».

«Της έλεγα συνεχώς ότι δεν μπορείς να συναλλάσσεσαι με τον Πούτιν “καλή τη πίστει”, αλλά εκείνη πίστευε ότι τα κράτη της Βαλτικής έκαναν λάθος. Γνώριζα πολύ καλά τις απόψεις της Μέρκελ, αλλά με εκπλήσσει το γεγονός ότι μετά από όλα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία, εξακολουθεί να σκέφτεται έτσι», είπε ο Κάρινς.



«Ο Πούτιν ενεργεί όπως ενεργεί και οι μόνες επιλογές για τη Δύση είναι είτε να υποταχθεί είτε να αντισταθεί. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος είπε κάτι τέτοιο σήμερα, όταν θα έπρεπε να είναι προφανές σε όλους τι είδους καθεστώς είναι η Ρωσία. Χαίρομαι που ο νέος Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δεν συμμερίζεται τις απόψεις της Μέρκελ», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, δήλωσε ότι η Ρωσία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σύγκρουση.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας καθοδηγείται από ένα και μόνο πράγμα: την άρνησή της να αποδεχτεί την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τις αδυσώπητες ιμπεριαλιστικές της φιλοδοξίες. Μόνο η Ρωσία φέρει την ευθύνη για αυτή την επιθετικότητα», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

Russia’s war against Ukraine is driven by one thing and one thing only: its refusal to accept the Soviet Union’s collapse and its unrelenting imperialist ambitions.



Russia alone is to blame for this aggression. pic.twitter.com/ulOSbnsnny October 6, 2025

Τα σχόλια της Μέρκελ προκάλεσαν μπαράζ αντιδράσεων στην Πολωνία, ιδιαίτερα από δεξιούς βουλευτές.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, νυν αναπληρωτής ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος της αντιπολίτευσης Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), δήλωσε : «Η Άνγκελα Μέρκελ, μέσω της απερίσκεπτης συνέντευξής της, απέδειξε ότι είναι από τους πιο επιβλαβείς Γερμανούς πολιτικούς για την Ευρώπη τον περασμένο αιώνα».

Angela Merkel swoim bezmyślnym wywiadem dowiodła, że jest w czołówce najbardziej szkodzących Europie polityków niemieckich w ostatnim stuleciu. pic.twitter.com/pHrRhJ23Hu — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 6, 2025

Ο Πολωνός ευρωβουλευτής του PiS, Βάλντεμαρ Μπούντα, δήλωσε : «Όταν η Μέρκελ λέει ότι ήθελε να καταλήξει ξανά σε συμφωνία με τον Πούτιν, αυτό πιθανότατα θα είχε οδηγήσει στη διχοτόμηση της Ουκρανίας! Δεν καταλαβαίνουν ότι κάνοντας δουλειές με τον Πούτιν, προκάλεσαν τον πόλεμο!».



Η Καταρζίνα Πελτσίνσκα-Νάλετς, πρώην πρέσβειρα της Πολωνίας στη Ρωσία και νυν υπουργός περιφερειακής πολιτικής του κεντρώου κόμματος Πολωνία 2050, παρατήρησε ότι οι δηλώσεις της Μέρκελ απηχούσαν μόνο τη ρωσική προπαγάνδα.

«Το να υπονοείται ότι κάποιος δεν κάθισε στο τραπέζι με τη Ρωσία εγκαίρως και δεν υποκλίθηκε αρκετά [στη Μόσχα] είναι παράλογο. Θα ήταν ακόμη χειρότερα», είπε.

Αλλά ο πρώην Πολωνός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες Μάρεκ Μαγιερόφσκι επέκρινε τα μέσα ενημέρωσης για διαστρέβλωση των λόγων της Μέρκελ.

«Η πρώην καγκελάριος λέει μόνο ότι οι χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία δεν συμφώνησαν σε μια νέα μορφή συνομιλιών της ΕΕ με τη Ρωσία», έγραψε στο X. «Από αυτή τη δήλωση μέχρι τη διατύπωση ότι “η Πολωνία είναι συνυπεύθυνη για τον πόλεμο του Πούτιν” είναι αρκετά μακριά».

