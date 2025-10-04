Ουκρανία: 30 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ζελένσκι: «Ήξεραν ότι χτυπούσαν αμάχους» (Video)

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο, έπειτα από ρωσικό πλήγμα με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Σόστκα, στην περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων, με εικόνες που δημοσίευσε ο Ζελένσκι να δείχνουν βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα.

«Ήταν μια απολύτως άγρια επίθεση. Γνωρίζουμε ήδη για τουλάχιστον 30 θύματα, ανάμεσά τους επιβάτες και εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους. Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι χτυπούσαν αμάχους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η περιοχή της Σόστκα απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Από την αρχή της εισβολής το 2022, η ρωσική πλευρά έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει την ουκρανική σιδηροδρομική υποδομή, κρίσιμη για τη μετακίνηση στρατευμάτων και τον ανεφοδιασμό.

Παράλληλα, τη νύχτα του Σαββάτου, σειρά ρωσικών πληγμάτων προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιοχή του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατάφερε να πλήξει μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Κιέβου να εντείνει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία.

Η ουκρανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει αυτές τις επιθέσεις «δίκαιη ανταπόδοση» για τους καθημερινούς βομβαρδισμούς που υφίστανται οι πόλεις και το ενεργειακό δίκτυο της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 7χρονος σε αυτοκίνητο – Σφήνωσε το κεφάλι του στο παράθυρο, ενώ η μητέρα του είχε λιποθυμίσει από ναρκωτικά

Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, με 6 νεκρούς, μετά το κάλεσμα Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών

WSJ: Η Χαμάς σε «πόλεμο» με τον εαυτό της – «Ναι» στον αφοπλισμό λένε οι πολιτικοί, αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα όσοι έχασαν συγγενείς