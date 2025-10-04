search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 19:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 14:13

Ουκρανία: 30 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό – Ζελένσκι: «Ήξεραν ότι χτυπούσαν αμάχους» (Video)

04.10.2025 14:13
treno oukrania (1)

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο, έπειτα από ρωσικό πλήγμα με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Σόστκα, στην περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων, με εικόνες που δημοσίευσε ο Ζελένσκι να δείχνουν βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα.

«Ήταν μια απολύτως άγρια επίθεση. Γνωρίζουμε ήδη για τουλάχιστον 30 θύματα, ανάμεσά τους επιβάτες και εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους. Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι χτυπούσαν αμάχους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η περιοχή της Σόστκα απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Από την αρχή της εισβολής το 2022, η ρωσική πλευρά έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει την ουκρανική σιδηροδρομική υποδομή, κρίσιμη για τη μετακίνηση στρατευμάτων και τον ανεφοδιασμό.

Παράλληλα, τη νύχτα του Σαββάτου, σειρά ρωσικών πληγμάτων προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιοχή του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατάφερε να πλήξει μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Κιέβου να εντείνει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία.

Η ουκρανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει αυτές τις επιθέσεις «δίκαιη ανταπόδοση» για τους καθημερινούς βομβαρδισμούς που υφίστανται οι πόλεις και το ενεργειακό δίκτυο της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 7χρονος σε αυτοκίνητο – Σφήνωσε το κεφάλι του στο παράθυρο, ενώ η μητέρα του είχε λιποθυμίσει από ναρκωτικά

Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, με 6 νεκρούς, μετά το κάλεσμα Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών

WSJ: Η Χαμάς σε «πόλεμο» με τον εαυτό της – «Ναι» στον αφοπλισμό λένε οι πολιτικοί, αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα όσοι έχασαν συγγενείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antigripiko-emvolio_2709_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν – Οι εντενδείξεις για τη χορήγησή του

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά»

famellos_2509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

kanarioi11
ΚΟΣΜΟΣ

Κανάριοι Νήσοι: 23χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα και βρέθηκε ζωντανός μετά από τρεις μέρες (Videο)

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε 41χρονο – Άγνωστοι τον χτύπησαν με σφυριά σε όλο το σώμα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 19:50
antigripiko-emvolio_2709_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν – Οι εντενδείξεις για τη χορήγησή του

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Δεν θα ανεχτώ καμία καθυστέρηση, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά»

famellos_2509_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

1 / 3