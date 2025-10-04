WSJ: Η Χαμάς σε «πόλεμο» με τον εαυτό της – «Ναι» στον αφοπλισμό λένε οι πολιτικοί, αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα όσοι έχασαν συγγενείς

Τον …πόλεμο με τον εαυτό της κρύβει η «ασαφής» και «προβληματική» γλώσσα που χρησιμοποίησε η Χαμάς για να ανακοινώσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal.

Η παλαιστινιακή οργάνωση παραμένει βαθιά διχασμένη ως προς τους όρους αφοπλισμού και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, με την έλλειψη εσωτερικής συνοχής να απειλεί να τορπιλίσει τη διαδικασία.

Η πολιτική ηγεσία που βρίσκεται στο Κατάρ τείνει να αποδεχθεί το σχέδιο του αμερικανού προέδρου, αλλά ο στρατιωτικός βραχίονας της οργάνωσης, στη Γάζα, αρνείται να αποδεχθεί σημεία της πρότασης με κυριότερο τον αφοπλισμό, τον οποίο «βλέπει» ως παράδοση.

Η χαρακτηρισμένη από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατική οργάνωση δήλωσε πρόθυμη να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα και να απελευθερώσει ομήρους, σε μια ιστορική ανακοίνωση. Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποίησε χαρακτηρίζεται από μεσολαβητές ασαφής και ενδεχομένως προβληματική για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Τα προαπαιτούμενα και τα «αγκάθια»

Αραβικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η Χαμάς δεν έχει καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με τον αφοπλισμό και τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων -δύο βασικά προαπαιτούμενα του αμερικανικού σχεδίου- μολονότι ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να χαιρετίσει τη δέσμευσή της στο ειρηνευτικό σχέδιο, που ο ίδιος έφερε στο τραπέζι.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο ανώτερος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, μαζί με άλλους πολιτικούς αξιωματούχους, φέρεται να στηρίζει -με επιφυλάξει- την αποδοχή της πρότασης. Η επιρροή τους ωστόσο θεωρείται περιορισμένη, καθώς βρίσκονται εκτός Γάζας και δεν ελέγχουν την ένοπλη πτέρυγα, που παραμένει στο εμπόλεμο έδαφος.

Ο Εζεντίν αλ-Χαντάντ, που ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα μετά τον θάνατο των Γιάχια και Μοχάμεντ Σινουάρ, έχει δηλώσει ανοιχτός σε συμβιβασμό. Σύμφωνα με μεσολαβητές, δέχεται να παραδώσει πυραύλους και βαριά όπλα στην Αίγυπτο και στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει ελαφρύ οπλισμό, όπως τυφέκια εφόδου, τα οποία θεωρεί αμυντικά.

Οι διοικητές της Χαμάς εντός της Γάζας φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να επιβάλουν συμμόρφωση στους μαχητές τους, εάν η συμφωνία θεωρηθεί παράδοση. Πολλοί από αυτούς είναι νέοι που έχασαν συγγενείς ή σπίτια στον πόλεμο και αρνούνται να καταθέσουν τα όπλα.

Οι όροι του σχεδίου Τραμπ και η «ανακωχή 72 ωρών»

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, την παράδοση όλων των όπλων και την απελευθέρωση 48 Ισραηλινών ομήρων -ζωντανών και νεκρών- μέσα σε 72 ώρες από τη συμφωνία.

Κάποια στελέχη της οργάνωσης απορρίπτουν την πρόταση ως «ανακωχή 72 ωρών» και όχι ως πραγματική ειρηνευτική συμφωνία, επικαλούμενα έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Ισραήλ. Η Χαμάς ζήτησε «περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες», περιλαμβάνοντας το ζήτημα των ομήρων.

Ο πρόεδρος Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι πιστεύει πως η Χαμάς «είναι έτοιμη για διαρκή ΕΙΡΗΝΗ» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων.

Παράλληλα, η στρατιωτική ηγεσία της Χαμάς επέμεινε ότι οποιαδήποτε απελευθέρωση ομήρων πρέπει να συνοδεύεται από σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, κάτι που αποτυπώθηκε στη δήλωσή της με τη φράση «με την προϋπόθεση των αναγκαίων θέσεων επί του πεδίου».

Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Ουάσινγκτον

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αντέδρασε συγκρατημένα, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ «υπό τους δικούς του όρους». Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι προετοιμάζεται για πιθανή απελευθέρωση ομήρων.

Ο αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ χαρακτήρισε την απάντηση της Χαμάς «δυστυχώς προβλέψιμη», λέγοντας πως πρόκειται για «μια κλασική απάντηση τύπου “ναι μεν, αλλά“», που στην ουσία αποτελεί απόρριψη του σχεδίου Τραμπ.

Οι εσωτερικές ρωγμές

Ενώ οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται, η Χαμάς εξακολουθεί να μάχεται στη Γάζα, παρά τις σοβαρές απώλειες σε στελέχη και μαχητές. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η οργάνωση έχει χάσει τον κεντρικό έλεγχο, με μικρές ομάδες να δρουν αυτόνομα, χρησιμοποιώντας αντάρτικες τακτικές.

Η έλλειψη χρηματοδότησης έχει επιδεινώσει την κατάσταση, καθώς η Χαμάς δυσκολεύεται να καταβάλει μισθούς στους μαχητές της, γεγονός που αποδυναμώνει την πειθαρχία στο εσωτερικό της.

Μένει να φανεί εάν όντως η παλαιστινιακή οργάνωση είναι σε θέση να εφαρμόσει τη συμφωνία και να σεβαστεί τους όρους, τους οποίους η ίδια επισήμως αποδέχθηκε…

