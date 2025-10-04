Κακοκαιρία: 3 νεκροί από πλημμύρες στη Βουλγαρία – Χιλιάδες χωρίς ρεύμα στα δυτικά Βαλκάνια λόγω χιονόπτωσης (Video)

Το κύμα κακοκαιρίας, που στη χώρα μας έδωσε πολλές βροχές και τα πρώτα λίγα χιόνια στον Όλυμπο και τα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, στα Βαλκάνια το «έστρωσε» για τα καλά και μάλιστα προκαλώντας και σοβαρά προβλήματα. Ταυτόχρονα καταστροφές και θανάτους έφεραν σφοδρές πλημμύρες στη Βουλγαρία.

Η πρόωρη χιονόπτωση αυτή την εβδομάδα στα Δυτικά Βαλκάνια άφησε χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ μπλόκαρε τους δρόμους και προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πυκνό χιόνι κάλυψε τα βουνά στη Σερβία και τη Βοσνία, ενώ κατέστρεψε γραμμές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και δέντρα.

Οι μετεωρολόγοι στη Σερβία εξέδωσαν προειδοποίηση για τις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Πάνω από μισό μέτρο χιόνι θα μπορούσε να πέσει σε υψηλότερα υψόμετρα, πιθανώς σε επίπεδα ρεκόρ για τον Οκτώβριο, όπως ανέφεραν.

Ο δήμος Ivanjica, στην κεντρική Σερβία, ψήφισε έκτακτα μέτρα την Παρασκευή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε το χιόνι.

Οι νοτιοδυτικοί δήμοι Medvedja και Crna Trava έμειναν επίσης χωρίς πόσιμο νερό και τηλεφωνικές γραμμές, σύμφωνα με αξιωματούχους της περιοχής. Τα Δυτικά Βαλκάνια είχαν προηγουμένως θερμοκρασίες που έφταναν τους 30 βαθμούς Κελσίου (86 Φαρενάιτ), με τον καιρό να γίνεται ξαφνικά κρύος.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως οι ασυνήθιστα ζεστές ή κρύες περιόδους, μπορεί να συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Τρεις νεκροί από τις σφοδρές πλημμύρες στο θέρετρο Ελένιτε στη Βουλγαρία

Πλημμύρες που σάρωσαν χωριά στη νοτιοανατολική Βουλγαρία και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και ανάγκασαν εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι αρχές.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο έπληξε το παραθαλάσσιο θέρετρο Ελένιτε στην επαρχία Μπουργκάς της Βουλγαρίας, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντάνιελ Μίτοφ, δήλωσε ότι ανάμεσα στους τρεις νεκρούς ήταν δύο διασώστες. Τμήματα της παράκτιας περιοχής υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καθώς τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και τροχόσπιτα στη θάλασσα και πλημμύρισαν σπίτια, ξενοδοχεία και κάμπινγκ.

🚨🚨 BREAKING: Major flooding at the Elenite seaside holiday resort in Burgas Province, Bulgaria after heavy rain today.



At least one person has died. pic.twitter.com/2wDNJsjddy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 3, 2025

Οι βουλγαρικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αρκετές πόλεις κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, όπου η συγκοινωνία διακόπηκε λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων που άφησαν ημέρες ακραίας βροχόπτωσης. Ειδικές μονάδες του Βουλγαρικού Ναυτικού έχουν αναπτυχθεί για την αναζήτηση αγνοουμένων και την υποστήριξη των επιχειρήσεων εκκένωσης.

Άλλες περιοχές, στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας επλήγησαν από σφοδρές χιονοπτώσεις που συνεχίζονται, στην οροσειρά του Αίμου.

Πολλά χωριά της περιοχής υπέστησαν διακοπές ρεύματος λόγω του βρεγμένου χιονιού. Δρόμοι και ορεινά περάσματα έκλεισαν στην κυκλοφορία. Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία ανέφερε σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων εξαιτίας δέντρων που έπεσαν και προκάλεσαν ζημιές στις εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης.

