search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 17:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 08:27

«Ταβάνι» στον αριθμό υποδοχής προσφύγων βάζει η κυβέρνηση Τραμπ

04.10.2025 08:27
trump oval office 44- new

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ προετοιμάζεται να καθορίσει μία αριθμητική οροφή υποδοχής προσφύγων 7.500 προσφύγων κατά το φετινό οικονομικό έτος.

Πρόκειται για ένα ιστορικό χαμηλό, με προτεραιότητα στους λευκούς Νοτιοαφρικανούς, σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Στην περίπτωση που υλοποιηθεί η αναφερόμενη αριθμητική οροφή στην υποδοχή προσφύγων, θα είναι μία κάθετη μείωση από το αριθμητικό όριο της υποδοχής των 120.000 προσφύγων που είχε τεθεί την προηγούμενη χρονιά, από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αντανακλώντας την περιοριστική αντίληψη του Τραμπ για τη μετανάστευση και την ανθρωπιστική προστασία.

Ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ μείωσε τα αριθμητικά επίπεδα των προσφύγων στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του (2017-2021) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας περιορισμού της νόμιμης, αλλά και της παράνομης μετανάστευσης.

Μετά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025 ο ίδιος πάγωσε την είσοδο προσφύγων στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι η υποδοχή αυτή θα ξαναρχίσει, μόνο αν αποφασιστεί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Τζορτζ Χάρντι: Πέθανε ο τελευταίος εν ζωή πιλότος του θρυλικού «μαύρου σμήνους» – Πολέμησε στην Ευρώπη στον Β’ΠΠ

O Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα καθώς η Χαμάς δέχεται απελευθέρωση ομήρων – Η απάντηση Νετανιάχου και οι διεθνείς αντιδράσεις

Λίγο πριν από τη σύγκρουση Ρωσίας – ΝΑΤΟ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
solomou
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Η αποκάλυψη μετά τον χωρισμό από τον Mente Fuerte

bisbikis_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για Ανθή Βούλγαρη: «Αν η προσπάθεια είναι πώς θα τους χωρίσουμε με τη Βανδή, δεν θα γίνει!»

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πού έβρεξε πιο πολύ το τελευταίο 4ήμερο – Δείτε χάρτη

opekepe_2107_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος στο ΠΑΣΟΚ με στέλεχος από Κρήτη που εμπλέκεται σε δηλώσεις εκτάσεων στην Κάρλα – Τον καλύπτει η Χαριλάου, κάθαρση ζητά ο Δούκας

rouvikonas21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λάρισα: Συνθήματα στο γραφείο του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου έγραψαν μέλη του Ρουβίκωνα – Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 17:23
solomou
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: Η αποκάλυψη μετά τον χωρισμό από τον Mente Fuerte

bisbikis_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για Ανθή Βούλγαρη: «Αν η προσπάθεια είναι πώς θα τους χωρίσουμε με τη Βανδή, δεν θα γίνει!»

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πού έβρεξε πιο πολύ το τελευταίο 4ήμερο – Δείτε χάρτη

1 / 3