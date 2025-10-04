O Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα καθώς η Χαμάς δέχεται απελευθέρωση ομήρων – Η απάντηση Νετανιάχου και οι διεθνείς αντιδράσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» και τόνισε ότι πιστεύει ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας,

Πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για να επεξεργαστούμε λεπτομέρειες».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού πρόεδρου:

«Με βάση την Ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι αυτή είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στο δίκτυό του Truth Social στις 2 τα ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας, στο οποίο απάντησε θετικά η Χαμάς.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».

Η Χαμάς ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι συμφωνεί με ορισμένες από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως είναι η απελευθέρωση των ομήρων και η παράδοση της διοίκησης του θύλακα, όμως ζητά διαπραγματεύσεις για πολλούς από τους άλλους όρους.

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ

Το Ισραήλ δήλωσε έτοιμο για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά την αντίδραση της Χαμάς, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 03:00 σήμερα Σάββατο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο (σ.σ. Τραμπ) και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», συνεχίζει η ανακοίνωση στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στο κάλεσμα Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι όμηροι μπορούν να απελευθερωθούν με ασφάλεια και γρήγορα.

Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία διέταξε τον ισραηλινό στρατό να παγώσει την εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας, μετέδωσαν περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα Σαββάτου το ισραηλινό ραδιοφωνικό δίκτυο Army Radio και ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Το Army Radio μετέδωσε ότι η εντολή προς τον στρατό μιλά για μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς. Η εντολή αυτή εκδόθηκε μετά από συνομιλίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων, τόνισε το ραδιοφωνικό δίκτυο.

Το Kan ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Τραμπ αναμένεται να διεξαχθούν σύντομα.

Η Χαμάς χαιρετίζει τη δήλωση Τραμπ και είναι έτοιμη να ξεκινήσει «άμεσα» διαπραγματεύσεις

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα είναι «ενθαρρυντικές», ανακοίνωσε η Χαμάς, δηλώνοντας έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την άμεση παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενθαρρυντικές και η Χαμάς είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί ανταλλαγή κρατουμένων, τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της αποχώρησης του ισραηλινού (στρατού) από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ταχίρ αλ Νούνου.

Μακρόν: Η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι εφικτές μετά την απάντηση της Χαμάς

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι «εφικτές» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές! Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο X.

Ο Μερτς θεωρεί το σχέδιο Τραμπ ως την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη στην Γάζα

Ως την «καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη» περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα και εξέφρασε την στήριξή του στην έκκληση του Αμερικανού προέδρου και προς τις δύο πλευρές.

«Η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρήνη στην Γάζα είναι εφικτές. Με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ έχει πλέον συμφωνήσει επί της αρχής και η Χαμάς. Η Γερμανία στηρίζει πλήρως την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τις δύο πλευρές. Οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Όλα αυτά πρέπει να συμβούν πολύ γρήγορα. Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη. Η Γερμανία θα συνεχίσει να εμπλέκεται», δήλωσε ο Μερτς σε ανάρτησή πριν από λίγη ώρα στην πλατφόρμα «Χ».

Ο Στάρμερ χαιρετίζει μια «σημαντική» πρόοδο μετά τη συμφωνία της Χαμάς

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η συμφωνία της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί «σημαντική» πρόοδο προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτό είναι «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» που «μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ», δήλωσε ο Στάρμερ, καλώντας τα μέρη να εφαρμόσουν το σχέδιο «χωρίς καθυστέρηση».

Μελόνι: H προτεραιότητα τώρα είναι η κατάπαυση του πυρός με απελευθέρωση όλων των ομήρων

Με σύντομη γραπτή δήλωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

“Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Γάζα και επιβεβαιώνω την πλήρη στήριξή μου στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για να φέρει την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Η προτεραιότητα, για όλους, τώρα, είναι να φτάσουμε σε κατάπαυση του πυρός, η οποία να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η Ιταλία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί“.

«Ενθαρρυμένος» δηλώνει ο ΟΗΕ από την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «ενθαρρυμένος» από την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει και είναι ενθαρρυμένος από την ανακοίνωση της Χαμάς που δηλώνει την ετοιμότητά της να απελευθερώσει τους ομήρους και να συμμετάσχει σε συζητήσεις με βάση την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Καλεί όλα τα μέρη να αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να τερματίσουν αυτή την τραγική σύγκρουση στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντούζαριτς.

Η Τουρκία καλεί το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον του λαού της Γάζας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα:

«Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο για την εφαρμογή εκεχειρίας στη Γάζα αποτελεί ένα εποικοδομητικό και σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μόνιμης ειρήνης. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας. Πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη. Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν το πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον παλαιστινιακό λαό και ότι η λύση των δύο κρατών, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, θα τεθεί σε εφαρμογή».

Ανακοίνωση μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ‘Αγκυρα εκτιμά ότι η απάντηση της Χαμάς σήμερα (3 Οκτωβρίου) στο σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, «θα καταστήσει δυνατή την άμεση επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, την αδιάκοπη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη λήψη μέτρων που θα οδηγήσουν σε μόνιμη ειρήνη».

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον του λαού της Γάζας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο καλεί «τα μέρη να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας και να εφαρμόσουν τη λύση των δύο κρατών, η οποία έχει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις και να συμβάλλει εποικοδομητικά» καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Το Κατάρ ξεκίνησε τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για τη συνέχιση των συνομιλιών

Το Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι έχει ξεκινήσει τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ με ανάρτηση στο X.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Ντόχα χαιρέτισε την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι Κατάρ και Αίγυπτος είναι μεταξύ των μεσολαβήτριων χωρών στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς.

Το Κάιρο ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» μετά την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει όλα τα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Οι συγγενείς των ομήρων χαιρετίζουν τη δήλωση Τραμπ και καλούν τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο

Εκφράζοντας την υποστήριξή του στον Τραμπ, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων λέει ότι η διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων θα αποτρέψει τη βλάβη στους αιχμαλώτους.

Οι συγγενείς των ομήρων εκφράζουν την υποστήριξή τους στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιδρομές του στη Γάζα «ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και ταχύτητα».

Ο Ρόνεν Νέουτρα, πατέρας του δολοφονημένου Αμερικανοϊσραηλινού στρατιώτη ομήρου Λοχαγού Ομέρ Μάξιμ Νέουτρα, χαιρετίζει τη δήλωση του Τραμπ ως «μια γενναία κίνηση ηγεσίας», λέγοντας ότι ελπίζει ότι «θα οδηγήσει στην ταχεία απελευθέρωση του γιου μας και των άλλων 47 ομήρων και ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ και η ηγεσία της Χαμάς δεν θα βρουν τρόπο να την ματαιώσουν».

Ο πατέρας του δολοφονημένου αιχμαλώτου Λοχία Ιτάι Τσεν, όπως και ο Νιούτρα, διπλής υπηκοότητας ΗΠΑ-Ισραήλ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, λέει ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος.

«Υποστηρίζω τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό των ισραηλινών επιδρομών ώστε να εξαντληθεί η ευκαιρία να απελευθερωθούν όλοι οι ομήροι», λέει η Ρούμπι Τσεν. «Η οικογένειά μου περιμένει δύο χρόνια την επιστροφή του γιου μου, ενός Ισραηλινού ήρωα. Ο Πρόεδρος Τραμπ μου δίνει ελπίδα ότι η μέρα που θα ενωθούμε με την Ιταλία είναι κοντά».

Η Einav Zangauker, η μητέρα του ομήρου Matan Zangauker, μοιράζεται τη δήλωση του Trump σε μια ανάρτηση στο X, γράφοντας, «τη διάβασες Netanyahu;»

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων δημοσιεύει επίσης μια δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «στηρίζει σθεναρά τον Πρόεδρο Τραμπ στη δέσμευσή του να φέρει πίσω όλους τους ομήρους και να τερματίσει τον πόλεμο».

«Η απαίτηση του Προέδρου Τραμπ για άμεση διακοπή του πολέμου είναι απαραίτητη για την αποτροπή σοβαρής και μη αναστρέψιμης βλάβης των ομήρων», αναφέρει. «Καλούμε τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να ξεκινήσει αμέσως αποτελεσματικές και γρήγορες διαπραγματεύσεις για την επιστροφή όλων των ομήρων μας στην πατρίδα τους».

