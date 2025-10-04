Sean Diddy Combs: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών για εκπόρνευση γυναικών

Ο Σον «Diddy» Κομπς, ένας από τους πιο γνωστούς παραγωγούς και επιχειρηματίες της hip-hop, καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων.

Ο 55χρονος μουσικός κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία, σε μια σοκαριστική υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Η ποινή είναι μεγαλύτερη από αυτή που ζητούσε η νομική ομάδα του Diddy που υποστήριζε ότι θα έπρεπε να του επιβληθεί φυλάκιση 14 μηνών, ενώ οι εισαγγελείς ζητούσαν 11 χρόνια φυλάκιση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο Κομπς απευθύνθηκε στον δικαστή Άρουν Σουμπραμανιάν, ζητώντας επιείκεια. «Ήμουν αηδιαστικός, ντροπιαστικός και άρρωστος» είπε, με μια Βίβλο μπροστά του στο τραπέζι της υπεράσπισης.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη όχι μόνο από τα θύματα της υπόθεσης, αλλά και «από όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Judge sentences Sean ‘Diddy’ Combs to 4 years and 2 months in prison, citing history of abusing women https://t.co/PKPNBPDkiv — Aaron Range 👑 (@AARONIZKING) October 3, 2025

Απευθυνόμενος στον Diddy, ο δικαστής τόνισε πως είναι αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης, ότι έχει δείξει φιλανθρωπία, ότι έχει στηρίξει την αφροαμερικανική κοινότητα και ότι έχει στενούς δεσμούς με την οικογένειά του.

«Υπάρχει ένα φως στο τέλος του τούνελ», είπε ο δικαστής.

«Αυτές οι επιστολές, όλες αυτές οι επιστολές που είδα, δείχνουν ότι έχεις ένα σύμπαν ανθρώπων που σε αγαπούν», είπε ο δικαστής, αναφερόμενος σε αρκετές επιστολές από τη μητέρα, την αδερφή, τα παιδιά και τους φίλους της Combs. «Αφήστε τους να σας ανυψώσουν τώρα, όπως ακριβώς τους έχετε ανυψώσει εσείς για τόσα χρόνια».

O δικαστής είπε στoν Combs: «Θα έχετε την ευκαιρία να δείξετε στα παιδιά σας και στον κόσμο πώς μοιάζουν η πραγματική υπευθυνότητα και η θεραπεία»

Ωστόσο, απέρριψε την εικόνα που παρουσίασε η υπεράσπιση, σύμφωνα με την οποία οι σχέσεις του με την πρώην σύντροφό του Κάσι Βνετούρα και και το δεύτερο θύμα του ήταν ερωτικές και συναινετικές. «Τις κακοποίησες, σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά», τόνισε. Πρόσθεσε επίσης πως και οι δύο γυναίκες φέρουν τραύματα που θα διαρκέσουν μια ζωή.

Ο Νταγκ Γουίγκντορ, δικηγόρος της Κάσι Βεντούρα, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Ενώ τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα που προκάλεσε ο (Σον «Ντίντι») Κομπς, η ποινή που επιβλήθηκε σήμερα αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των σοβαρών αδικημάτων που διέπραξε. Είμαστε βέβαιοι ότι με την υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων της, η κα Βεντούρα θα συνεχίσει να θεραπεύεται γνωρίζοντας ότι το θάρρος και το σθένος της έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τόσους πολλούς».

