search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 16:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 00:12

Sean Diddy Combs: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών για εκπόρνευση γυναικών

04.10.2025 00:12
sean diddy coms 5543- new

Ο Σον «Diddy» Κομπς, ένας από τους πιο γνωστούς παραγωγούς και επιχειρηματίες της hip-hop, καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων.

Ο 55χρονος μουσικός κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία, σε μια σοκαριστική υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Η ποινή είναι μεγαλύτερη από αυτή που ζητούσε η νομική ομάδα του Diddy που υποστήριζε ότι θα έπρεπε να του επιβληθεί φυλάκιση 14 μηνών, ενώ οι εισαγγελείς ζητούσαν 11 χρόνια φυλάκιση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο Κομπς απευθύνθηκε στον δικαστή Άρουν Σουμπραμανιάν, ζητώντας επιείκεια. «Ήμουν αηδιαστικός, ντροπιαστικός και άρρωστος» είπε, με μια Βίβλο μπροστά του στο τραπέζι της υπεράσπισης.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη όχι μόνο από τα θύματα της υπόθεσης, αλλά και «από όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Απευθυνόμενος στον Diddy, ο δικαστής τόνισε πως είναι αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης, ότι έχει δείξει φιλανθρωπία, ότι έχει στηρίξει την αφροαμερικανική κοινότητα και ότι έχει στενούς δεσμούς με την οικογένειά του.

«Υπάρχει ένα φως στο τέλος του τούνελ», είπε ο δικαστής.

«Αυτές οι επιστολές, όλες αυτές οι επιστολές που είδα, δείχνουν ότι έχεις ένα σύμπαν ανθρώπων που σε αγαπούν», είπε ο δικαστής, αναφερόμενος σε αρκετές επιστολές από τη μητέρα, την αδερφή, τα παιδιά και τους φίλους της Combs. «Αφήστε τους να σας ανυψώσουν τώρα, όπως ακριβώς τους έχετε ανυψώσει εσείς για τόσα χρόνια».

O δικαστής είπε στoν Combs: «Θα έχετε την ευκαιρία να δείξετε στα παιδιά σας και στον κόσμο πώς μοιάζουν η πραγματική υπευθυνότητα και η θεραπεία»

Ωστόσο, απέρριψε την εικόνα που παρουσίασε η υπεράσπιση, σύμφωνα με την οποία οι σχέσεις του με την πρώην σύντροφό του Κάσι Βνετούρα και και το δεύτερο θύμα του ήταν ερωτικές και συναινετικές. «Τις κακοποίησες, σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά», τόνισε. Πρόσθεσε επίσης πως και οι δύο γυναίκες φέρουν τραύματα που θα διαρκέσουν μια ζωή.

Ο Νταγκ Γουίγκντορ, δικηγόρος της Κάσι Βεντούρα, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Ενώ τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα που προκάλεσε ο (Σον «Ντίντι») Κομπς, η ποινή που επιβλήθηκε σήμερα αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των σοβαρών αδικημάτων που διέπραξε. Είμαστε βέβαιοι ότι με την υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων της, η κα Βεντούρα θα συνεχίσει να θεραπεύεται γνωρίζοντας ότι το θάρρος και το σθένος της έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τόσους πολλούς».

Διαβάστε επίσης:

Επέτειος γάμου για τους Ομπάμα: Η τρυφερή αφιέρωση του Μπαράκ στη Μισέλ

Ρόμπι Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες που ανέβασε μετά τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Η Lady Gaga έπαθε «εγώ πότε θα γίνω μάνα» -Αυτός είναι ο επόμενος πρωταγωνιστικός ρόλος μου, ελπίζω» είπε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kozakou_kwnstantaras
MEDIA

Κωνσταντάρας για Κοζάκου: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις το ποτήρι κολοκύθα!» (Video)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε 70χρονο που έκρυβε κάνναβη σε οινοχόη Βυζαντινών Χρόνων

kakopoiisi 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Αγγλία: Παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με 18 άνδρες

karystianou_0406_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για τοξικολογικές: «Σχεδιάζουν εκταφές μόνο για DNA, με δικούς τους ιατροδικαστές»

astynomikos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 44χρονος δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι κατά την σύλληψη του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 16:05
kozakou_kwnstantaras
MEDIA

Κωνσταντάρας για Κοζάκου: «Δεν μπορείς να βαφτίζεις το ποτήρι κολοκύθα!» (Video)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε 70χρονο που έκρυβε κάνναβη σε οινοχόη Βυζαντινών Χρόνων

kakopoiisi 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Αγγλία: Παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με 18 άνδρες

1 / 3