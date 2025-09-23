Sean Diddy Combs: Έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα, υποστηρίζουν οι δικηγόροι του και ζητούν την αποφυλάκισή του

Την αποφυλάκιση του εντολέα τους, του ράπερ Sean «Diddy» Combs, ζήτησαν οι δικηγόροι του, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της ποινής του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Οκτωβρίου.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι ο Combs έχει ήδη πληρώσει «βαρύ προσωπικό τίμημα» και πως είναι καιρός να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Sean ‘Diddy’ Combs pushes for near-immediate release ahead of sentencing https://t.co/dK5bUG2dMo pic.twitter.com/VQXLI2bJZb — Page Six (@PageSix) September 23, 2025

Ο Diddy κρίθηκε ένοχος τον περασμένο Ιούλιο για παραβίαση του νόμου Mann, που αφορά τη μεταφορά ατόμων για ανήθικους σκοπούς. Ωστόσο, αθωώθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες για sex trafficking, κάτι που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, πρέπει να ληφθεί υπόψη για την τελική ποινή.

Acquitted of more serious charges, Sean Combs was found guilty of violating a law enacted during a panic over “white slavery” that is now a common tool in sex crimes prosecutions. https://t.co/rDIl3dO1bo — New York Times Music (@nytimesmusic) September 23, 2025

Στο υπόμνημα ποινής που κατατέθηκε στο δικαστήριο – ένα έγγραφο που προετοιμάζει το έδαφος για την ανακοίνωση της ποινής – η νομική ομάδα του Combs επισημαίνει ότι η δημόσια εικόνα και η καριέρα του πελάτη τους έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία δύο χρόνια.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, η καριέρα και η φήμη του κ. Κομπς έχουν καταστραφεί. Έχει εκτίσει πάνω από έναν χρόνο σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές των ΗΠΑ – κι όμως αξιοποίησε στο έπακρο αυτή την τιμωρία», αναφέρει το έγγραφο, το οποίο επικαλείται το Page Six.

«Ήρθε η ώρα ο κ. Κομπς να επιστρέψει στην οικογένειά του, ώστε να συνεχίσει τη θεραπεία του και να προσπαθήσει να αξιοποιήσει όσο γίνεται το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του».

"It is time for Mr. Combs to go home to his family," attorneys for Sean "Diddy" Combs said in a 380-page filing on Tuesday. https://t.co/ptkEcmNen6 pic.twitter.com/1pFHbyKQVj September 23, 2025

Οι δικηγόροι του Combs επικαλούνται επίσης κακές συνθήκες κράτησης, με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό, ακατάλληλη διατροφή και ανεπαρκή υγιεινή, υποστηρίζοντας πως ο χρόνος φυλάκισης που έχει ήδη εκτίσει ήταν ιδιαίτερα επώδυνος.

Εκτιμούν πως, δεδομένων των συνθηκών αλλά και του είδους της καταδίκης, μια ποινή που δεν υπερβαίνει τους 14 μήνες θα ήταν μια «δίκαιη και αναλογική τιμωρία», σημαντικά ηπιότερη από την ποινή άνω των επτά ετών που προτείνει η υπηρεσία αναστολών.

Sean "Diddy" Combs deserves a prison sentence of no more than 14 months — a sentence that would effectively amount to time served — his attorneys argued in a new court filing Tuesday. https://t.co/leFZf75nOt pic.twitter.com/aGryKHWOfX September 23, 2025

Μαζί με το υπόμνημα, κατατέθηκαν πάνω από 75 επιστολές υποστήριξης από συγγενείς, φίλους και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων και η μητέρα του Diddy, τα έξι μεγαλύτερα παιδιά του, αλλά και η πρώην σύντροφός του Caresha “Yung Miami” Brownlee.

Rapper Yung Miami Calls Sean ‘Diddy’ Combs ‘Loving, Genuine’ In Letter To Court As Sentencing Loomshttps://t.co/39uc2bgOZO pic.twitter.com/86fVqitVUQ — Forbes (@Forbes) September 23, 2025

Η υπεράσπιση υποστηρίζει επίσης ότι ο ράπερ έχει επιδείξει βελτιωμένη συμπεριφορά και ουσιαστική πρόοδο μέσω της συμμετοχής του σε προγράμματα θεραπείας όσο βρισκόταν στη φυλακή.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει αν ο Diddy θα συνεχίσει να εκτίει την ποινή του ή αν θα του δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψει στην οικογένειά του με περιοριστικούς όρους.

