Η κληρονομιά του Αρμάνι γιορτάζεται σε μια αναδρομική έκθεση στο Μιλάνο

Μια αναδρομική έκθεση για τον εορτασμό μισού αιώνα έργου του Τζόρτζιο Αρμάνι θα ξεκινήσει σε μουσείο του Μιλάνου την Τετάρτη, παρουσιάζοντας περισσότερες από 100 δημιουργίες, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων φορεμάτων και κοστουμιών που καθόρισαν την διακριτική κομψότητα του θρυλικού Ιταλού σχεδιαστή.

Ο Αρμάνι, γνωστός στον κόσμο της μόδας ως «Βασιλιάς Τζόρτζιο», πέθανε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ηλικία 91 ετών στο Μιλάνο, μια πόλη με την οποία είχε μια βαθιά προσωπική και επαγγελματική σχέση.

Η έκθεση, η οποία ξεκινά κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου και διαρκεί μέχρι τον Ιανουάριο, συμπίπτει με την 50ή επέτειο του οίκου.

Η έκθεση δίνει τον τόνο για μια εβδομάδα που συνδυάζει το πένθος με τον εορτασμό, με αποκορύφωμα μια επίδειξη μόδας της ανοιξιάτικης συλλογής του Αρμάνι την Κυριακή το βράδυ στο μουσείο τέχνης Brera, όπου πραγματοποιείται και η έκθεση. Ενδύματα, όπως εντυπωσιακά μπλε και κόκκινα φορέματα, συγκαταλέγονται στα αριστουργήματα της ιταλικής τέχνης από τον Μεσαίωνα έως τον 19ο αιώνα. «Η αισθητική αυστηρότητα του Αρμάνι είναι επίσης μια ηθική αυστηρότητα, όπως αυτή των μεγάλων του παρελθόντος», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου Άντζελο Κρέσπι.

Η αναδρομική έκθεση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής — και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την εμβληματική μάρκα. Ο Αρμάνι παρέμεινε έντονα ανεξάρτητος καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, αντιστεκόμενος στις προσεγγίσεις εξαγοράς και στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Στη διαθήκη του, ωστόσο, έδωσε εντολή στους κληρονόμους να πουλήσουν την εταιρεία σε δύο φάσεις, ονομάζοντας τον γαλλικό όμιλο πολυτελών προϊόντων LVMH, τον κολοσσό καλλυντικών L’Oréal και η εταιρεία γυαλιών EssilorLuxottica ως πιθανούς αγοραστές. Μέχρι τότε, η επιχείρηση παραμένει στα χέρια των στενότερων μελών της οικογένειας και έμπιστων προσώπων του Αρμάνι, συμπεριλαμβανομένου του μακροχρόνιου συνεργάτη Pantaleo Dell’Orco, ο οποίος θα επιβλέπει τη μετάβαση μαζί με ένα ίδρυμα που δημιούργησε ο σχεδιαστής.

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου ξεκίνησε την Τρίτη με μια εκδήλωση της Gucci και θα διαρκέσει έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Οι Prada, Dolce & Gabbana και Fendi είναι μεταξύ των εμπορικών σημάτων που παρουσιάζουν τις νέες τους συλλογές.

