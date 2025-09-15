Μικέλε Μορσέλλι: Ο 42χρονος μάνατζερ που κληρονόμησε 60 εκατ. από τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο 42χρονος μάνατζερ Μικέλε Μορσέλλι, είναι από τα πρόσωπα – έκπληξη στα οποία ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε μέρος της περιουσίας του, μετά τον θάνατό του.

(Tanti) soldi, auto d'epoca e vacanze in yacht e a Saint Tropez: chi è il manager Michele Morselli che ha un ruolo piuttosto importante lascito nel #testamento di #GiorgioArmani. #armani https://t.co/JJpGgfOuCo September 14, 2025

Ο Μικέλε Μορσέλι είναι διευθύνων σύμβουλος της Immobiliare srl, της εταιρείας του ομίλου Armani που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του σχεδιαστή.

Ο Αρμάνι διέθετε πολλές πολυτελείς ιδιοκτησίες, όπως τα σπίτια στο Σεν Τροπέ, στην Παντελλερία, στην Αντίγκουα, στο Μπρόνι και στη Νέα Υόρκη.

Ο Μορσέλι ηγούνταν της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση αυτών των ακινήτων και ήταν κοντά στον Αρμάνι όχι λόγω μόδας ή επιδείξεων, αλλά για «επιχειρηματικά» ζητήματα μεγάλης σημασίας.

Από τον περασμένο Αύγουστο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Blu Basket του Μπέργκαμο, ομάδας που αγωνίζεται στη Serie A2 του εθνικού πρωταθλήματος.

Η κληρονομιά που άφησε ο Αρμάνι



Δεν είναι γνωστό αν ο Αρμάνι και ο Μορσέλι ήταν στενοί φίλοι, αλλά σίγουρα για τον σχεδιαστή, ο Μορσέλι ήταν άνθρωπος μεγάλης εμπιστοσύνης. Τόσο πολύ, που έγραψε στη διαθήκη του ότι ο Μορσέλι θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενείται στο υπερπολυτελές γιοτ «Maìn» του Αρμάνι, για δύο εβδομάδες τον χρόνο, όταν το σκάφος θα χρησιμοποιείται από τον πρώην σύντροφο του σχεδιαστή, Λέο Νταλ Όρκο.

Επίσης, θα μπορεί να χρησιμοποιεί για σύντομες διακοπές το σπίτι στη Νέα Υόρκη και εκείνο στο Σεν Τροπέ (τα οποία κληρονόμησε ο Νταλ Όρκο).

Όσον αφορά τις κύριες κληρονομιές, στον Μορσέλι ο Αρμάνι άφησε δύο πακέτα BTP (κρατικά ομόλογα), με συνολική σημερινή αξία σχεδόν 32 εκατομμύρια ευρώ, και 100.000 μετοχές της EssilorLuxottica αξίας άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε αυτά προστίθενται και άλλα προσωπικά αντικείμενα που άφησε στον 42χρονο, μεταξύ των οποίων και κάποια ιστορικά αυτοκίνητα.

Επιπλέον, ο Αρμάνι άνοιξε στο όνομα της κόρης του Μορσέλι (Μπιάνκα) μια ασφαλιστική πολυετή επένδυση εκατομμυρίων, της οποίας η αξία θα της καταβληθεί όταν φτάσει στην ηλικία μεταξύ 25 και 30 ετών.

Σε συνέντευξή του, ο Αρμάνι είχε δηλώσει ότι θεωρούσε τη Μπιάνκα «σαν κόρη του».

