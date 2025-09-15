search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:27
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

15.09.2025 12:30

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση της συζύγου του για το χάλκινο μετάλλιο – «Όλα αποκτήθηκαν με κόπο»

15.09.2025 12:30
Giannis-maraiah

Στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν σε όλη τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ η σύζυγός του Μαράια, μαζί με τα τρία από τα 4 παιδιά τους.

Η μικρή κόρη τους έμεινε πίσω στις ΗΠΑ με τα… πεθερικά του Γιάννη καθώς είναι ακόμη πολύ μικρή για να ταξιδέψει, ωστόσο τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας έζησαν έντονα τη κάθε στιγμή, ιδιαίτερα στον μικρό τελικό.

Η Μαράια σε ανάρτησή της εξέφρασε τον θαυμασμό της για το νέο επίτευγμα του Greek Freak, αλλά και την αγάπη που νιώθει γι΄αυτόν.

«Αφήστε με να καυχηθώ για ένα δευτερόλεπτο… ο άντρας μου, ο άντρας μου, ο άντρας μου! Όλα αποκτήθηκαν με κόπο, τίποτα δεν σου χαρίστηκε! Τα αξίζεις όλα αυτά και ακόμη περισσότερα! Κατά τη διάρκεια αυτού του EuroBasket γιορτάσαμε την επέτειό μας, την πρώτη μέρα σχολείου και τα δεύτερα γενέθλια της κόρης μας από απόσταση, αλλά κάθε θυσία αξίζει για να σε βλέπω να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σου σε όλα, αγάπη μου. Συνέχισε, είμαι εδώ – δεν έχουμε τελειώσει ακόμη!» έγραψε στην ανάρτησή της.

