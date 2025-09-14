Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Τρίτη στην Ευρώπη η Εθνική, πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

Η Εθνική ομάδα ξανά σε βάθρο Eurobasket έπειτα από 16 χρόνια! Κέρδισε στον μικρό τελικό την Φινλανδία (92-89) και θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην φετινή διοργάνωση.

Τρομερή εμφάνιση από Γιάννη, Παπανικολάου, Τολιόπουλο και Ντόρσεϊ, κρίσιμα καλάθια ο Μήτογλου στην 4η περίοδο.

Η Εθνική μας πήγε να… βγάλει τα μάτια της καθώς ήταν στο +17 με 4:30 για να λήξει το παιχνίδι, με τη Φινλανδία να μειώνει σε 89-87 στα 0:20 πριν το τέλος και στο 90-87 πήραν ανύπαρκτο φάουλ για τρίποντο. Ωστόσο αστόχησαν στην 3η βολή, με τον Γιάννη από τις βολές να τελειώνει το ματς.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025), με το τελευταίο να είναι χάλκινης απόχρωσης, αλλά να μοιάζει με… χρυσό μετά από 16 «στείρα» χρόνια.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 24-19, 21-22, 23-33

Περισσότερα σε λίγο…

