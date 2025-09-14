search
14.09.2025 19:13

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Τρίτη στην Ευρώπη η Εθνική, πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

14.09.2025 19:13
antetokounmpo-karfoma

Η Εθνική ομάδα ξανά σε βάθρο Eurobasket έπειτα από 16 χρόνια! Κέρδισε στον μικρό τελικό την Φινλανδία (92-89) και θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην φετινή διοργάνωση.

Τρομερή εμφάνιση από Γιάννη, Παπανικολάου, Τολιόπουλο και Ντόρσεϊ, κρίσιμα καλάθια ο Μήτογλου στην 4η περίοδο.

Η Εθνική μας πήγε να… βγάλει τα μάτια της καθώς ήταν στο +17 με 4:30 για να λήξει το παιχνίδι, με τη Φινλανδία να μειώνει σε 89-87 στα 0:20 πριν το τέλος και στο 90-87 πήραν ανύπαρκτο φάουλ για τρίποντο. Ωστόσο αστόχησαν στην 3η βολή, με τον Γιάννη από τις βολές να τελειώνει το ματς.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025), με το τελευταίο να είναι χάλκινης απόχρωσης, αλλά να μοιάζει με… χρυσό μετά από 16 «στείρα» χρόνια.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 24-19, 21-22, 23-33

Περισσότερα σε λίγο…

Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Έκανε τα 100μ σε 10.61

Eurobasket 2025: Στις 17:00 ο μικρός και στις 21:00 ο μεγάλος τελικός – Το «εύκολο στοίχημα» του μεταλλίου για την Εθνική

«Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»: Με πανό ο Ατρόμητος στον αγώνα με τον Άρη

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα – Βραζιλία στο τένις

zaxaraki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επικοινωνία της Ζαχαράκη, με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά

los-angeles-pyrosvestis
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αισύμη Έβρου: Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

al thani
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Σταματήστε τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» με το Ισραήλ, να τους επιβληθούν κυρώσεις για τα εγκλήματά του

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

