Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Έκανε τα 100μ σε 10.61 – 6η στο αντίο της η θρυλική Φρέιζερ-Πράις (Video)

Η Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον με ρεκόρ αγώνων (10.61) ήταν η μεγάλη νικήτρια στην «κούρσα της μίας ανάσας», των 100μ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Πρόκειται για την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών!

Watch the women’s 100m finals that saw a championship record of 10.61 ran by American Melissa Jefferson-Woodenpic.twitter.com/2bl2kcrHyw — RoriDunk (@FitzDunk) September 14, 2025

Πίσω από την παγκόσμια πρωταθλήτρια τερμάτισε η Τίνα Κλέιτον από την Τζαμάικα με 10.76 (ασημένιο μετάλλιο), ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Τζούλιεν Αλφρεντ από την Αγία Λουκία με 10.84 (χάλκινο).

Ο τελικός είχε σήμερα ιδιαίτερη σημασία καθώς μία θρύλος των σπριντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά. Ο λόγος για την Τζαμαϊκανή Σέλι Αν Φρέιζερ-Πράις, η οποία τερμάτησε στην 6η θέση με 11.03, αλλά κλείνει μία σπουδαία καριέρα με 16 μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα (τα 10 χρυσά), 8 ολυμπιακά μετάλλια (τρία χρυσά) και ατομικό ρεκόρ 10.60 που είναι ο 3ος ταχύτερος χρόνος στην ιστορία…

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket 2025: Στις 17:00 ο μικρός και στις 21:00 ο μεγάλος τελικός – Το «εύκολο στοίχημα» του μεταλλίου για την Εθνική

«Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»: Με πανό ο Ατρόμητος στον αγώνα με τον Άρη

Εθνική μπάσκετ: Στη μάχη για το χάλκινο με την απρόβλεπτη Φινλανδία – Η τελευταία ευκαιρία μίας γενιάς, πού θα κριθεί το ματς