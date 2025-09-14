search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025
14.09.2025 12:37

Eurobasket 2025: Στις 17:00 ο μικρός και στις 21:00 ο μεγάλος τελικός – Το «εύκολο στοίχημα» του μεταλλίου για την Εθνική

ethniki_basket

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά τον «μικρό» και τον «μεγάλο» τελικό του Eurobasket.

Στις 17:00 για το χάλκινο μετάλλιο, την αναμέτρηση Ελλάδα-Φινλανδία και στις 21:00 για το χρυσό και το ασημένιο την αναμέτρηση Γερμανία-Τουρκία.

Στο «κυνήγι» του μεταλλίου η Εθνική 

Η Εθνική μπάσκετ έχασε την ευκαιρία να παλέψει για το χρυσό μετάλλιο στο μεγάλο τελικό του Eurobasket, έχει όμως τη δυνατότητα κόντρα στην εξαιρετική Φινλανδία να επιστρέψει στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια.

Οι αθλητές της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας θα ριχτούν απόψε στη μάχ” για το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο μετά το 2009 για την επίσημη αγαπημένη. Το έργο κόντρα στη Φινλανδία δε θα είναι εύκολο, μιας και οι Σκανδιναβοί είναι πολύ καλή και γρήγορη ομάδα.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λάουρι Μάρκανεν θα παλέψουν σκληρά για να κατακτήσουν για πρώτη φορά μετάλλιο με τις εθνικές τους ομάδες, μετά από μία σπουδαία καριέρα στο NBA, όπου ο “Greek Freak” έχει κατακτήσει και τον τίτλο με τους Μιλγουόκι Μπακς. Οι δύο σούπερ σταρ είναι ήδη οι πρώτοι σκόρερ των ομάδων τους στο Eurobasket και η δική τους προσωπική απόδοση είναι πιθανό να κρίνει και το αποτέλεσμα στον αγώνα για την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Σίγουρα, όμως τη διαφορά μπορούν να κάνουν και οι υπόλοιποι παίκτες των δύο ομάδων, με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας να διαθέτει αθλητές με περισσότερη εμπειρία και παραστάσεις από μεγάλα παιχνίδια. Όλα θα φανούν πάντως στο παρκέ, με τη γαλανόλευκη να… διψά για μία νέα επιτυχία και τη δυνατότητα να ανέβει στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

16:00 | Pre Game | ΕΡΤ1
17:00 | Ελλάδα – Φινλανδία | Μικρός τελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1
20:00 | Pre Game | ΕΡΤ1
21:00 |  Γερμανία – Τουρκία | Απονομή Μεταλλίων | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1
23:30 | Αθλητική Κυριακή | ΕΡΤ1

