ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 08:19
07.05.2026 07:10

Silver διάκριση στα PR Awards απέσπασαν η Oni Communications και η Coffee Island για ESG δράση

Το SILVER βραβείο στην κατηγορία 2.2 Media Relations των PR Awards απέσπασαν η Oni Communications και η Coffee Island για το ESG Media Event που υλοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση του ESG Report της εταιρείας.

Η διάκριση αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής δράσης, η οποία είχε στόχο την ανάδειξη του ESG αποτυπώματος της Coffee Island μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, η βράβευση αποτελεί αναγνώριση της συνεργασίας τους, καθώς και της στρατηγικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε κατά την υλοποίηση του project, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, συνέπεια και επικοινωνιακή στόχευση.

Όπως επισημαίνεται, το συγκεκριμένο media event σχεδιάστηκε ώστε να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα της Coffee Island και να αναδείξει τις δράσεις βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας.

Η Oni Communications αναφέρει ότι η συνεργασία με την Coffee Island βασίζεται σε σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και κοινή φιλοσοφία γύρω από την ανάπτυξη δράσεων με ουσιαστικό περιεχόμενο και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στον χώρο της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων, υλοποιώντας projects που συνδυάζουν στρατηγικό σχεδιασμό και δημιουργική προσέγγιση.

Μεταξύ των πρόσφατων έργων της περιλαμβάνονται η διοργάνωση της εκδήλωσης για τα 170 χρόνια του Τρικαλινός Αυγοτάραχο, καθώς και ο επετειακός εορτασμός των 70 χρόνων της SKAG.

Επιπλέον, η Oni Communications συμμετείχε στη διοργάνωση breakfast meeting σε συνεργασία με την Coffee Island και τη HAWCT, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Women Say No To Violence για την ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική της στόχευση στην ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας με δημιουργικό χαρακτήρα και ουσιαστικό αποτύπωμα στην αγορά.

