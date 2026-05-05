Η THEON συνάπτει δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της γαλλικής MERIO

Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει δεσμευτική συμφωνία, μέσω σύμβασης αποκλειστικότητας με την RPL Développement, μοναδικό μέτοχο της εταιρίας MERIO SAS (MERIO), για την άμεση απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 80% της MERIO.

H ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την οριστικοποίηση των τελικών συμβατικών εγγράφων και την πλήρωση των συνήθων αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εγκρίσεων. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί συνδυαστικά μέσω δανειοδότησης και ιδίων κεφαλαίων.

Προβλεπόμενη Δομή της Συμφωνίας

Η THEON αποκτά πλειοψηφικό πακέτο 80% της MERIO σε ευνοϊκή αποτίμηση ως προς το συντελεστή κερδοφορίας. Η MERIO αναμένει έσοδα άνω των €15 εκατ. για το 2026, και εκτιμώμενα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) άνω των €3,5 εκατ. Το υφιστάμενο διοικητικό σχήμα καθώς και τα βασικά στελέχη της εταιρίας θα παραμείνουν στη θέση τους.

Εταιρικό Προφίλ της MERIO

Η MERIO είναι γαλλική εταιρία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων παρακολούθησης υψηλών επιδόσεων, με εφαρμογές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών και διττής χρήσης πλατφορμών.

Η MERIO σχεδιάζει και κατασκευάζει συμπαγή, υψηλής απόδοσης αρθρωτά συστήματα ανάρτησης (gimbal) με γυροσκοπική σταθεροποίηση στους τομείς των εναέριων, επίγειων και ανερχόμενων θαλάσσιων συστημάτων (από κατευθυνόμενα πυρομαχικά έως μη επανδρωμένα συστήματα), με δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο, ενσωματώνοντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδρύθηκε το 2014 και έχει την έδρα της στο Saint‑Paul‑Trois‑Châteaux. Η εταιρία απαριθμεί στο δυναμικό της μια ομάδα περίπου 40 μηχανικών υψηλής εξειδίκευσης και υψηλής τεχνογνωσίας σε ανάπτυξη υλικού (hardware), λογισμικού (software), ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εφαρμογών.

Αξιοποιώντας εφοδιαστική αλυσίδα κυρίως γαλλικής και ευρωπαϊκής βάσης με ολοκληρωμένες δυνατότητες υποστήριξης μετά την πώληση, η MERIO παρέχει αξιόπιστες άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, οι οποίες συμπληρώνουν και ενισχύουν το συνολικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της THEON, δίχως τους εξαγωγικούς περιορισμούς των Κανονισμών Διεθνούς Εμπορίας Αμυντικού Υλικού (ITAR).

Επενδυτικό Σκεπτικό

Διεύρυνση χαρτοφυλακίου: Ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της THEON, επιταχύνοντας την είσοδο στον τομέα των drones.

Γεωγραφική επέκταση: Δημιουργία στρατηγικής παρουσίας στη Γαλλία και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.

Ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη: Επένδυση σε μια εταιρία με υψηλή κερδοφορία και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και παραγωγής.

Συνέργειες εσόδων: Αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου πελατών της THEON για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε νέες αγορές.

Συνέργειες κόστους: Ενίσχυση αγοραστικής δύναμης μέσω αξιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας της ΤΗΕΟΝ.

Συνέργειες σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D): Συνδυασμός δυνάμεων μεταξύ των MERIO, THEON, Kappa και ShockEOS για την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το επόμενο βήμα επέκτασης της THEON στις πλατφόρμες, μέσω μιας εταιρίας που μοιράζεται το ίδιο DNA με εμάς: ένα ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο, εξειδικευμένη προϊοντική προσφορά, υψηλά περιθώρια κερδοφορίας και ισχυρό επιχειρηματικό πνεύμα.

Η συναλλαγή αυτή θα επιταχύνει τη διαφοροποίηση των εσόδων μας, καθώς προχωρούμε προς την υλοποίηση του στόχου μας για την επίτευξη κύκλου εργασιών ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029. Παράλληλα, σηματοδοτεί το ενδιαφέρον και τη δέσμευσή μας προς τη Γαλλία, μία από τις μεγαλύτερες αγορές άμυνας στην Ευρώπη, και το στόχο της THEON να καθιερωθεί ως βασικός εξαγωγέας προς τη Γαλλία.

Ταυτόχρονα, ενισχύει τις τεχνολογικές μας δυνατότητες, επιτρέποντάς μας να αυξήσουμε το αποτύπωμά μας σε διάφορους συγγενείς τομείς των ηλεκτρο‑οπτικών για πλατφόρμες. Η MERIO θα συνεχίσει να διοικείται από ακριβώς την ίδια διοικητική ομάδα και τους ίδιους συνιδιοκτήτες, όπως συνέβη σε όλες τις υπόλοιπες επενδύσεις μας.

Η συμβολή της THEON θα επικεντρωθεί στην αύξηση των εξαγωγών της MERIO, κατά αντίστοιχο τρόπο με αυτόν που επιτυγχάνεται ήδη στις Kappa και Harder Digital, καθώς και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ των δύο εταιριών.»

Ο Δρ. Δημήτριος Μανδρίδης, Διευθυντής Τεχνολογίας (CTO) της THEON, δήλωσε:

«Η ένταξη της MERIO στον Όμιλο της THEON αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά τις δυνατότητες του Ομίλου στον τομέα των ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για drones. Τα σταθεροποιημένα gimbal της MERIO συμπληρώνουν αποτελεσματικά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της THEON, που παραδοσιακά απευθύνεται σε βαρύτερα ή χερσαία ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό προϊοντικό οικοσύστημα. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος θα διευρύνει την πρόσβαση της MERIO σε υποσυστήματα και εξαρτήματα βάσει των εσωτερικών τεχνικών δυνατοτήτων και της οικονομίας κλίμακας.»

Ο Rémi Plenet, Πρόεδρος και Διευθυντής Τεχνολογίας (CTO) της MERIO, σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ένταξή μας στον όμιλο της ΤΗΕΟΝ και που γινόμαστε μέρος της αναπτυξιακής της πορείας. Με την υποστήριξη των εξαιρετικών δυνατοτήτων εμπορικής ανάπτυξης και της παγκόσμιας παρουσίας του Ομίλου, αναμένουμε σημαντική επέκταση των εξαγωγών μας σε νέες αγορές και πελάτες. Η στενότερη συνεργασία των δύο τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τον κύκλο ανάπτυξης νέων προϊόντων, ενώ η καθετοποίηση της προμήθειας κρίσιμων εξαρτημάτων θα ενισχύσει τόσο την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, όσο και τη διατήρηση του τεχνολογικού μας πλεονεκτήματος.»

