Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (6/5) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με έναν 49χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:15 στο ύψος της Μαλακοπής.

Ο 49χρονος, κινούμενος στο ρεύμα προς ανατολικά, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να επέλθει πρόσκρουση, διαδοχικά, σε πινακίδα και στηθαίο ασφαλείας και ανατροπή εκτός οδοστρώματος.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ο ορισμός της άνοιξης υπό την απειλή του «πορτοκαλί εισβολέα»

Τήνος: Τριήμερο συμπόσιο 8-10/5 για τη σύνδεση της παράδοσης με το μέλλον

Κρήτη: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 96 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων