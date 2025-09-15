search
15.09.2025 10:22

Παναγιώτης Γιαννάκης: «Χάρηκα τη διαδρομή της Εθνικής, αξίζαμε να φτάσουμε στο μετάλλιο» (Video)

15.09.2025 10:22
Για την πορεία της Εθνικής μας Ομάδας στο Eurobasket και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου μίλησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, επισημαίνοντας ότι πίστευε ότι η ομάδα θα φτάσει στο μετάλλιο, κάτι που άξιζε.

Αναφερόμενος στη βαριά ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία στα ημιτελικά, ο πρώην προπονητής της Εθνικής τόνισε ότι η πίεση που δέχτηκαν οι παίκτες τούς κατέβαλε με αποτέλεσμα να κάνουν λάθη που στάθηκαν μοιραία.

«Πέρασαν πολλά μηνύματα, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί, να μην τα παρατάμε. Χάρηκα την όλη διαδρομή της ομάδας. Πίστευα ότι θα φτάσουμε στο μετάλλιο, είναι κάτι που το δικαιούται αυτή η ομάδα. Δεν είχα δει την Τουρκία και δεν περίμενα να είναι τόσο καλή. Νομίζω ότι η μεγάλη πίεση μας κατέβαλλε και κάναμε αρκετά λάθη» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

