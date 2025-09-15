Η Εθνική Ελλάδας ξανά στο βάθρο: Το χάλκινο του EuroBasket, οι πρωταγωνιστές και η επόμενη ημέρα – Το μεσημέρι η άφιξή της στην Αθήνα

To EuroBasket 2025 έλαβε τέλος με την Γερμανία να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, μετά τη νίκη κόντρα στην Τουρκία, που έκανε δικό της το αργυρό, με την Εθνική μας ομάδα να ακολουθεί με το χάλκινο μετά από 16 χρόνια.

Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κρίσιμους συμπαραστάτες τους Σλούκα, Ντόρσεϊ και τα υπόλοιπα παιδιά, η «επίσημη αγαπημένη» απέδειξε πως η ψυχή και η πίστη εξακολουθούν να καθορίζουν τις μεγάλες στιγμές.

Αν και υπήρχαν σκαμπανεβάσματα και η κακή εμφάνιση κόντρα στην Τουρκία που έφερε μεγάλη απογοήτευση, οι διεθνείς κατάφεραν να σηκώσουν κεφάλι και να πετύχουν τον στόχο που ήταν το βάθρο. Αυτό είναι το 33ο μετάλλιο που έχει κατακτήσει η γαλανόλευκη σε μεγάλες διοργανώσεις, σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες, αλλά και το 7ο για την Εθνική Ανδρών, που θα έχει πλέον έξι σε EuroBasket κι ένα σε MundoBasket.

Οι διεθνείς πανηγύρισαν με τη ψυχή τους την τεράστια επιτυχία, με τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου να δακρύζει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βουρκώνει έχοντας την ελληνική σημαία στην πλάτη!

Η αποστολή της Εθνικής αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας 15/9 στις 13:25 με πτήση τσάρτερ από τη Ρίγα.

Οι πανηγυρισμοί

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του στη FIBA μετά το τέλος της αναμέτρησης. Με δάκρυα στα μάτια και γεμάτος από συγκίνηση, χαρακτήρισε το χάλκινο μετάλλιο με την Ελλάδα ως «το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου».

Words can’t be shared, but the feelings are always there💙🤝🏼 pic.twitter.com/TIuUneJvK8 — Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) September 14, 2025

Μετά την απονομή του χάλκινου μεταλλίου, η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Ελλάδας ήταν πέρα για πέρα γιορτινή. Οι Έλληνες διεθνείς ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, γεμάτοι περηφάνια και συγκίνηση για την τεράστια επιτυχία τους στο EuroBasket25.

Μαζί τους, ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, συμμετείχε επίσης στους πανηγυρισμούς, με τις αγκαλιές να διαδέχονται η μία την άλλη.

"Not a single piece of cloth will remain dry" – Greece locker room 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/HXPumGsjuX — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Το γλέντι για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας δεν έλεγε να σταματήσει με τον Κώστα Σλούκα να δείχνει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει και σε αυτόν τον τομέα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε για ώρα LIVE μέσα από τα αποδυτήρια της Εθνικής Ομάδας, βάζοντας μουσική στη διαπασών και ο Κώστας Σλούκας εμφανίστηε μόνο με την πετσέτα του αρχίζοντας να χορεύει σε τρομερό ρυθμό.

Σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού, η Εθνική ομάδα γνώρισε θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με χειροκροτήματα, συνθήματα και χαμόγελα να συνοδεύουν τους διεθνείς.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική στο EuroBasket 2025. Παρέα με τα αδέρφια του, Θανάση και Γιάννη, ο Κώστας με δύο φωτογραφίες έδειξε όλη την πορεία της ζωής τους.

«Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια» έγραψε στο instagram ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Συνοδεύοντας τη συγκεκριμένη λεζάντα με δύο φωτογραφίες.

Στην πρώτη, τους τρεις σε πολύ μικρή ηλικία αγκαλιασμένους σε μία καρέκλα και στη δεύτερη, να κάθονται στα αποδυτήρια της Arena Riga με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος.

Η ανάρτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο:

Ο δρόμος προς τη δόξα

Η διαδρομή της Ελλάδας προς το βάθρο δεν ήταν εύκολη. Στη φάση των «16», απέναντι στο Ισραήλ, ο Γιάννης πήρε στις πλάτες του την ομάδα, σκοράροντας 37 πόντους και οδηγώντας τη σε μια αγχωτική αλλά καθοριστική νίκη με 84-79.

Στα προημιτελικά, η Εθνική απέδειξε ότι έχει χαρακτήρα. Απέναντι στη Λιθουανία, μια παραδοσιακή δύναμη, οι διεθνείς έπαιξαν ώριμα και ψύχραιμα, επικρατώντας με 87-76. Ήταν το βήμα που έδειξε ότι η Ελλάδα είχε ξαναβρεί τη σταθερότητα και την αυτοπεποίθησή της.

Ο ημιτελικός με την Τουρκία αποδείχθηκε σκληρό εμπόδιο. Η ήττα με 94-68 πλήγωσε, αλλά δεν έσπασε το ηθικό. Αντίθετα, αποτέλεσε κίνητρο για να μπουν οι παίκτες με αποφασιστικότητα στον μικρό τελικό.

Κόντρα στη μαχητική Φινλανδία, η Ελλάδα έπαιξε με καρδιά και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Το 92-89 σφράγισε μια ιστορική επιστροφή στο βάθρο

Οι πρωταγωνιστές

Η Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025 δεν ήταν μόνο ο Γιάννης. Ήταν ο Γιάννης με τη δύναμη των συμπαικτών του.

Ήταν ο Ντόρσεϊ που έβαζε τα μεγάλα σουτ, ο Σλούκας που κρατούσε τον έλεγχο, ο Θανάσης που έδινε πάθος, ο Κώστας που έβαζε το κορμί του και ο Καλαϊτζάκης που πρόσθετε φρεσκάδα. Μαζί, έφτιαξαν μια ομάδα που κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο και να στείλει μήνυμα ότι η Ελλάδα ξαναγίνεται υπολογίσιμη δύναμη.

Γιάννης Αντετοκούνμπο – Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης

Ο Γιάννης ήταν το σημείο αναφοράς σε όλο το τουρνουά. Με διψήφια νούμερα σε πόντους και ριμπάουντ σε κάθε σχεδόν παιχνίδι, έδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο. Στα κρίσιμα ματς (Ισραήλ, Φινλανδία) «κουβάλησε» την ομάδα με εκρήξεις παραγωγικότητας, συνδυάζοντας δύναμη, ενέργεια και αποφασιστικότητα. Με 27.3 πόντους, 10.6 ριμπάουντ, 45.1 ασόιστ, 1.1 κλέψιμο, 0.9 μπλοκ και 31.6 βαθμούς στην αξιολόγηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έμοιαζε απίθανο να μην είναι στην καλύτερη πεντάδα, εκεί όπου βρίσκονται επίσης οι Βάγκνερ, Σενγκούν, Ντόντσιτς και ο MVP Σρούντερ. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα του EuroBasket, καθώς το είχε πετύχει και το 2022. Έτσι, «έπιασε» τον Φάνη Χριστοδούλου στις 2 κορυφαίες πεντάδες, ενώ πλέον βρίσκεται στο «κυνήγι» του Νίκου Γκάλη, που φιγουράρει στην πρώτη θέση με 4 κορυφαίες πεντάδες.

Τάιλερ Ντόρσεϊ – Ο «εκτελεστής»

Με το μακρινό του σουτ και την ικανότητα να ανοίγει τις άμυνες, ο Ντόρσεϊ αποδείχθηκε ο πιο αξιόπιστος δεύτερος σκόρερ της ομάδας. Στον μικρό τελικό με τη Φινλανδία, τα τρίποντά του κράτησαν την Ελλάδα μπροστά όταν ο αντίπαλος πίεζε. Η ψυχραιμία του σε κρίσιμες στιγμές έδωσε λύσεις όταν τα πράγματα γίνονταν δύσκολα.

Κώστας Σλούκας – Ο «εγκέφαλος»

Με την εμπειρία του και την ικανότητα στο διάβασμα του παιχνιδιού, ο Σλούκας αποτέλεσε την ήρεμη δύναμη της ομάδας. Οργάνωνε σωστά τις επιθέσεις, μοίραζε παιχνίδι και πρόσφερε ασφάλεια στα δύσκολα σημεία. Δεν χρειάστηκε πάντα να σκοράρει πολύ, αλλά η παρουσία του ήταν καθοριστική.

Κώστας Αντετοκούνμπο – Ο «κρυφός» παράγοντας

Με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ο Κώστας αξιοποίησε κάθε λεπτό, προσφέροντας ριμπάουντ, κοψίματα και δυναμική παρουσία στη ρακέτα. Ήταν σημαντικός στις φάσεις που η ομάδα χρειαζόταν ύψος και σκληράδα.

Ο αρχηγός: Κώστας Παπανικολάου

Ο Παπανικολάου δεν χρειάστηκε να είναι πρώτος σκόρερ για να ξεχωρίσει. Ως αρχηγός της Εθνικής, με την εμπειρία και τη φωνή του στα αποδυτήρια, έδωσε ηρεμία και κατεύθυνση στους νεότερους. Με σκληρή άμυνα, καθοριστικά ριμπάουντ και παρόν σε κάθε κρίσιμη φάση, ενσάρκωσε τον ρόλο του ηγέτη που εμπνέει. Η στάση του ήταν υπόδειγμα αρχηγού: χαμηλών τόνων, αλλά πάντα στην πρώτη γραμμή όταν χρειαζόταν.

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης – Ο παίκτης-έκπληξη

Ο Καλαϊτζάκης έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Με ενέργεια, καλές άμυνες και χρήσιμους πόντους, κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή και απέδειξε ότι η νέα γενιά έχει ρόλο στην Εθνική.

Ο προπονητής: Βασίλης Σπανούλης

Στην πρώτη του μεγάλη διοργάνωση ως ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε ότι μπορεί να μεταφέρει την ψυχή και την αποφασιστικότητα που τον χαρακτήριζαν ως παίκτη και στην άκρη του πάγκου. Με δυναμική καθοδήγηση, ξεκάθαρο πλάνο και έμφαση στη μαχητικότητα, κατάφερε να ενώσει παίκτες διαφορετικών ρόλων και να βγάλει τον καλύτερο εαυτό τους.

Η επιλογή του να στηρίξει τον Γιάννη ως ηγέτη, να αξιοποιήσει τον Ντόρσεϊ στο σκοράρισμα και να δώσει ρόλο σε νεότερους όπως ο Καλαϊτζάκης, απέδωσε καρπούς. Πάνω απ’ όλα, ο Σπανούλης κέρδισε τον σεβασμό των διεθνών με την προσωπικότητά του και απέδειξε ότι η νέα εποχή της Εθνικής μπορεί να χτιστεί πάνω σε σταθερές βάσεις.

Η επόμενη ημέρα

Το χάλκινο μετάλλιο δεν είναι απλώς μια θέση στο βάθρο. Είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα, μετά από 16 χρόνια αναμονής, μπορεί ξανά να κοιτάζει στα μάτια τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι μια απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν, αλλά και μια υπόσχεση για το μέλλον. Η εικόνα των παικτών να αγκαλιάζονται μετά τη λήξη με τη Φινλανδία, με τον Γιάννη να πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του, δεν ήταν μόνο μια αθλητική στιγμή. Ήταν μια στιγμή ενότητας, συγκίνησης και δικαίωσης για μια ολόκληρη χώρα που ζει και αναπνέει με το μπάσκετ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025 αναφέρθηκε στο μέλλον του στη γαλανόλευκη.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Μπακς τόνισε πως θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα όσο υπάρχει ο Βασίλης Σπανούλης στην τεχνική της ηγεσία.

«Θα είμαι εδώ όσο υπάρχει ο coach Σπανούλης. Τη στιγμή που θα φύγει, θα φύγω κι εγώ. Αυτός ο άνθρωπος μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου», ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Giannis Antetokounmpo: “If Spanoulis is out, I am out”. pic.twitter.com/b9PGcfIj2t — Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) September 14, 2025

Ο Κώστας Σλούκας πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο μαζί με τα παιδιά του, ενώ σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισε αυτή την επιτυχία με την Εθνική το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και μετά το ΕuroBasket 2025.

Μεταξύ άλλων, ο Κώστας Σλούκας τόνισε: «Αφιερώνω αυτό το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες και στην οικογένειά μου, γιατί έχω λείψει πολύ από το σπίτι φέτος. Προφανώς και αξίζαμε αυτό το μετάλλιο, είναι κάτι ασύλληπτο. Μπορώ να πω ότι έχω μία αξιοσέβαστη καριέρα, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Είναι πολύ μακρινό το 2027, δεν ξέρω το μέλλον τι επιφυλάσσει, αλλά πιθανόν να είμαι τότε άνεργος. Νομίζω ότι είναι σοφό να γνωρίζεις πότε πρέπει να σταματήσεις, τον τρόπο και το σωστό τάιμινγκ. Θα το αφήσω ανοιχτό και θα δείξει».

Ο Κώστας Παπανικολάου ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την σχέση του με την “Επίσημη Αγαπημένη”.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Εθνικής ανέφερε: «Το κρατάω το μετάλλιο να μην μου το ματιάσετε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με αυτό που είχα πει στην αρχή του καλοκαιριού. Η Εθνική Ομάδα είναι τιμή, και εξακολουθεί να είναι τιμή. Αν στο επόμενο παράθυρο κληθώ, θα είμαι εκεί με χαρά και με τιμή να υπηρετήσω την Εθνική Ομάδα. Αν αυτή ήταν η τελευταία μου συμμετοχή γιατί πρέπει να γίνει ανανέωση και να έρθουν νέα παιδιά, κάτι για το οποίο είμαι υπέρ, τότε τελειώνει με έναν μαγικό τρόπο».

Για τους φιλάθλους και για τα νέα πρόσωπα στην ομάδα, αυτό το μετάλλιο είναι μήνυμα ελπίδας για το τι μπορεί να έρθει στη συνέχεια. Αυτή η επιτυχία μπορεί να αποτελέσει “βάση” για παρόμοιες πορείες σε μεγαλύτερα τουρνουά (π.χ. Μουντομπάσκετ, Ολυμπιακούς).

