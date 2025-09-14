«Το μεγαλύτερο επίτευγμά μου»: Ο Αντετοκούνμπο δάκρυσε για το χάλκινο μετάλλιο – Η αφιέρωση στον πατέρα του (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έδωσε όλα και βοήθησε την εθνική ομάδα να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Eurobasket.

Στο τέλος της απονομής, τυλίχτηκε με την ελληνική σημαία και έκατσε πίσω από το παρκέ όπου λύγισε… Εβαλε τα κλάματα, με τους συμπαίκτες του, αλλά και τα αδέλφια του, Θανάση και Κώστα, να πηγαίνουν δίπλα του.

Ο Θανάσης μάλιστα γύρισε και του είπε «γι’ αυτόν» εννοώντας τον πατέρα τους, Τσαρλτς, που πριν 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και την απονομή, είπε πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του.

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα.Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα.

Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα» είπε.

Διαβάστε επίσης:

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα – Βραζιλία στο τένις

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Τρίτη στην Ευρώπη η Εθνική, πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια

Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Έκανε τα 100μ σε 10.61