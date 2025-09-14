Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα – Βραζιλία στο τένις

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την εμφάνισή του στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για το Davis Cup.

Ο Σέρβος τενίστας προσκλήθηκε για να παρακολουθήσει την δεύτερη ημέρα του Ελλάδα – Βραζιλία και έκανε την εμφάνισή του στις κερκίδες μαζί με τον γιο του, όπου αποθεώθηκε.

Το ίδιο και η Μαρία Σάκκαρη που επίσης βρέθηκε στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ μαζί με την μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, για να υποστηρίξει την εθνική ομάδα των ανδρών.

Το πρόγραμμα πάντως δεν ξεκίνησε καλά, αφού οι Αριστοτέλης Θάνος και Πέτρος Τσιτσιπάς ηττήθηκαν με 6-2, 6-2 από τους Μέλο και Μάτος και πλέον Σακελλαρίδης και Στέφανος Τσιτσιπάς καλούνται να κάνουν το 2 στα 2 στα μονά παιχνίδια που απομένουν, ώστε να πάρει η Ελλάδα την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

