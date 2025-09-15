search
15.09.2025 10:07

Νίκος Γκάλης: Τα συχαρητήρια στην Εθνική μας – «Πάντα Επίσημη Αγαπημένη»

15.09.2025 10:07
gkalis new


Τα δικά του συγχαρητήρια στην Εθνική μας για το χάλκινο μετάλλιο εστειλε ο Νίκος Γκάλης μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Αν και δεν ήταν στην Ρίγα, όπως οι Παπαλουκάς, Διαμαντίδης και Τσαρτσαρής, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους παίκτες της εθνικής μας.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου – Πάντα Επίσημη Αγαπημένη».

