Νίκος Γκάλης: Τα συχαρητήρια στην Εθνική μας – «Πάντα Επίσημη Αγαπημένη»



Τα δικά του συγχαρητήρια στην Εθνική μας για το χάλκινο μετάλλιο εστειλε ο Νίκος Γκάλης μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Αν και δεν ήταν στην Ρίγα, όπως οι Παπαλουκάς, Διαμαντίδης και Τσαρτσαρής, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους παίκτες της εθνικής μας.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου – Πάντα Επίσημη Αγαπημένη».

