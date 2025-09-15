search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

15.09.2025

Απρέπεια Σενγκούν: Δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη – Τι συνέβη με τον Σρέντερ

15.09.2025 09:10
To EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε, με την Γερμανία να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, μετά τη νίκη κόντρα στην Τουρκία, που έκανε δικό της το αργυρό.

Ως γνωστόν η Εθνική μας ομάδα ακολουθεί με το χάλκινο, μετά από 16 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων για την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, οι Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν χαιρετήθηκαν, ούτε έδωσαν τα χέρια όπως συνηθίζεται.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος σέντερ έδωσε το χέρι του στον Σρέντερ αγνοώντας τον «Greek Freak» που κι εκείνος με τη σειρά του δεν προχώρησε σε κάποια κίνηση προς τον Σενγκούν.

⭐Gururumuz Alperen Şengün, turnuvanın en iyi 5'ine seçildi. #TRTSporDijital

Όσον αφορά την συναναστροφή του με τα άλλα μέλη της πεντάδας, ο Τούρκος όταν έφτασε στο σημείο δεν έδειξε καμία διάθεση να δώσει συγχαρητήρια στους αντιπάλους του, ενώ ο Σρέντερ ήταν εκείνος που πήρε την πρωτοβουλία να δώσει το χέρι στον Σενγκούν.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν προηγηθεί κάποιες δηλώσεις ανάμεσα στους σταρ του NBA, με τον Τούρκο να τον χαρακτηρίζει «όχι και τόσο καλό πασέρ» και τον σταρ των Μπακς να δίνει τη δική του απάντηση και έπειτα να τον υπερασπίζεται και ο Βασίλης Σπανούλης.

