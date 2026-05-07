Η PETA, η κορυφαία φιλοζωική οργάνωση, βρήκε τον πιο κινηματογραφικό τρόπο να προωθήσει την κατάργηση χρήσης υλικών ζωικής προέλευσης στη μόδα.

Με αφορμή «The Devil Wears Prada 2», η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων δημιούργησε ένα σποτ που παρωδεί το σύμπαν της Μιράντα Πρίστλεϊ και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη βιομηχανία της μόδας: η γούνα μπορεί να έχει σε μεγάλο βαθμό τελειώσει, αλλά το δέρμα και το μαλλί παραμένουν στο στόχαστρο.

Το διαφημιστικό spot θα προβάλλεται πριν από το «The Devil Wears Prada 2» σε κινηματογράφους στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και στη Νέα Υόρκη, όπου διαδραματίζεται η ιστορία.

Το βίντεο της PETA είναι στημένο σαν μια μικρή σκηνή από τον κόσμο του «The Devil Wears Prada». Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα λαμπερό γραφείο περιοδικού μόδας, που παραπέμπει ξεκάθαρα στο Runway, το φανταστικό περιοδικό της πρώτης ταινίας.

Ξαφνικά, στο γραφείο επικρατεί πανικός. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ένα αυστηρό memo και αρχίζουν να κρύβουν ρούχα και υλικά που προέρχονται από ζώα, όπως μάλλινα πουλόβερ και δερμάτινα παπούτσια και παλτό, με έναν χαρακτήρα που θυμίζει έντονα τον ρόλο του Στάνλεϊ Τούτσι να λέει το διάσημο «Gird your loins».

Το βίντεο κλείνει με μια φιγούρα που παραπέμπει στη Μιράντα Πρίστλεϊ να γράφει στο λάπτοπ ότι «Το Runway δεν θα φιλοξενεί πλέον μόδα από ζωικά υλικά. Καμία εξαίρεση.» και το σλόγκαν της PETA «A change of heart could change everything», δηλαδή «μια αλλαγή στάσης μπορεί να αλλάξει τα πάντα».

Διαβάστε επίσης:

«Hocus Pocus 3»: Οι αγαπημένες μάγισσες επιστρέφουν στην οθόνη (photo/videos)

«Impunity»: Σεμπάστιαν Σταν και Άνα ντε Άρμας σε έναν λαβύρινθο συνωμοσίας

Κάιλι Μινόγκ: Η ζωή πίσω από τα φώτα στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix – Καθηλωτικό το πρώτο τρέιλερ (Video)