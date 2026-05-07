ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 15:57
Το πανέξυπνο βίντεο της Peta για το «Devil wears Prada 2» – Ο ακτιβισμός «απαντά» στη μόδα

Η PETA, η κορυφαία φιλοζωική οργάνωση, βρήκε τον πιο κινηματογραφικό τρόπο να προωθήσει την κατάργηση χρήσης υλικών ζωικής προέλευσης στη μόδα.

Με αφορμή «The Devil Wears Prada 2», η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων δημιούργησε ένα σποτ που παρωδεί το σύμπαν της Μιράντα Πρίστλεϊ και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη βιομηχανία της μόδας: η γούνα μπορεί να έχει σε μεγάλο βαθμό τελειώσει, αλλά το δέρμα και το μαλλί παραμένουν στο στόχαστρο.

Το διαφημιστικό spot θα προβάλλεται πριν από το «The Devil Wears Prada 2» σε κινηματογράφους στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και στη Νέα Υόρκη, όπου διαδραματίζεται η ιστορία.

Το βίντεο της PETA είναι στημένο σαν μια μικρή σκηνή από τον κόσμο του «The Devil Wears Prada». Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα λαμπερό γραφείο περιοδικού μόδας, που παραπέμπει ξεκάθαρα στο Runway, το φανταστικό περιοδικό της πρώτης ταινίας.

Ξαφνικά, στο γραφείο επικρατεί πανικός. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ένα αυστηρό memo και αρχίζουν να κρύβουν ρούχα και υλικά που προέρχονται από ζώα, όπως μάλλινα πουλόβερ και δερμάτινα παπούτσια και παλτό, με έναν χαρακτήρα που θυμίζει έντονα τον ρόλο του Στάνλεϊ Τούτσι να λέει το διάσημο «Gird your loins».

Το βίντεο κλείνει με μια φιγούρα που παραπέμπει στη Μιράντα Πρίστλεϊ να γράφει στο λάπτοπ ότι «Το Runway δεν θα φιλοξενεί πλέον μόδα από ζωικά υλικά. Καμία εξαίρεση.» και το σλόγκαν της PETA «A change of heart could change everything», δηλαδή «μια αλλαγή στάσης μπορεί να αλλάξει τα πάντα».

Πιερία: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος 73χρονου, τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ακάθεκτος ο Alpha παρέμεινε μπροστά στην τηλεθέαση και την Τετάρτη (6/5)

Κάλεσμα συμμετοχής στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ «για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή»

Χαμόγελα και πηγαδάκια λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

«Αν επέστρεφε το παιδί του ας σκότωνε το δικό μου» – Σπαραγμός στην κηδεία του Νικήτα στην Κρήτη 

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Πόλεμος τέλος, η γαλάζια ομοβροντία, το μανιφέστο Δένδια, τα φιντάνια του Τσίπρα και το deal με Έφη, η παπανδρεϊκή οργή λόγω Καστανίδη και… Κασιμάτη

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

Πώς έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 - Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

