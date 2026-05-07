search
ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:09
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.05.2026 12:44

«Hocus Pocus 3»: Οι αγαπημένες μάγισσες επιστρέφουν στην οθόνη (photo/videos)

07.05.2026 12:44
hocus_pocus_0705_1920-1080_new
credit: Disney

Το «Hocus Pocus 3» βρίσκεται και επίσημα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης από την Disney Live Action Studios, με τις πρωταγωνίστριες Μπέτι Μίντλερ (Bette Midler), Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) και Κάθι Νατζίμι (Kathy Najimy), να επιστρέφουν στους ρόλους τους ως αδελφές Sanderson.

Όπως αναφέρει το Deadline, αυτή τη φορά υπάρχουν σχέδια για κινηματογραφική διανομή, μετά την επιτυχία του «Hocus Pocus 2» το 2022, το οποίο είχε κυκλοφορήσει αποκλειστικά μέσω streaming στο Disney+. Ωστόσο, το στούντιο αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια, καθώς το έργο βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Η είδηση για την τρίτη συνέχεια των θρυλικών μαγισσών ανακοινώθηκε αρχικά το 2023 από τον Σον Μπέιλι (Sean Bailey), πρώην πρόεδρο της Walt Disney Studios Motion Picture Production. Μετά την αποχώρησή του από την Disney το 2024, η παραγωγή του «Hocus Pocus 3» παρέμεινε σε εκκρεμότητα.

Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε που η συζήτηση για το νέο σίκουελ είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της και όταν η Μίντλερ αποκάλυψε ότι υπήρχε έτοιμο ένα «εξαιρετικό» σενάριο, αλλά οι «παραγωγοί ρύθμιζαν «όλα εκείνα τα πρακτικά ζητήματα» πριν επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν την τριλογία».

Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι το πάγωμα της παραγωγής οφειλόταν στις συζητήσεις για τις αμοιβές των τριών πρωταγωνιστριών, οι οποίες πλέον έχουν διευθετηθεί.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής του «Hocus Pocus 3» παραμένουν προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική ταινία που κυκλοφόρησε το 1993 διαδραματίζεται μια νύχτα του Χάλοουιν, όπου οι τρεις μάγισσες Winnie (Μίντλερ), Sarah (Πάρκερ) και Mary (Νατζίμι) επιστρέφουν από τον 17ο αιώνα για να προκαλέσουν το χάος στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης, καθώς θέλουν να αποκτήσουν την αιώνια ζωή.

Η σκηνοθεσία ήταν του Κένι Ορτέγκα (Kenny Ortega), ενώ στο καστ συμμετείχαν επίσης οι Όμρι Κατζ (Omri Katz), Θόρα Μπερτς (Thora Birch), Τζέιμς Μάρσντεν (James Marsden) και Σον Μάρεϊ (Sean Murray).

Διαβάστε επίσης:

«Impunity»: Σεμπάστιαν Σταν και Άνα ντε Άρμας σε έναν λαβύρινθο συνωμοσίας

Κάιλι Μινόγκ: Η ζωή πίσω από τα φώτα στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix – Καθηλωτικό το πρώτο τρέιλερ (Video)

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, κωμωδία και «Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ» με Χιου Τζάκμαν (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aftokinito_atixima_1903_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πάνω από 8 στα 10 τροχαία γίνονται κοντά στο σπίτι – Οι λόγοι

Outliers-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Outliers»: Το νέο χορογραφικό έργο των arisandmartha έρχεται στο ΟΡΒΟ Studio

agaphdaki foto
ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Στην Ελλάδα αποφασίσαμε να απαντήσουμε στα καρδιαγγειακά προβλήματα»

basketball_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ φέρνει στη Βουλή τις καταγγελίες κατά του προέδρου της ΕΟΚ

china_ypourgoi
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δύο πρώην υπουργοί Άμυνας καταδικάστηκαν σε θάνατο με… αναστολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

dendias fotoniata- axrsioglou – kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλεμος τέλος, η γαλάζια ομοβροντία, το μανιφέστο Δένδια, τα φιντάνια του Τσίπρα και το deal με Έφη, η παπανδρεϊκή οργή λόγω Καστανίδη και… Κασιμάτη

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

kriti dolofonia troxaio thimata – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το  θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη το 2023 - Η οργή της οικογένειας που κατέληξε σε φονικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 14:05
aftokinito_atixima_1903_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πάνω από 8 στα 10 τροχαία γίνονται κοντά στο σπίτι – Οι λόγοι

Outliers-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Outliers»: Το νέο χορογραφικό έργο των arisandmartha έρχεται στο ΟΡΒΟ Studio

agaphdaki foto
ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Στην Ελλάδα αποφασίσαμε να απαντήσουμε στα καρδιαγγειακά προβλήματα»

1 / 3