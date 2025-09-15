Οι πανηγυρισμοί της Εθνικής μας στο απίθανο βίντεο της ΕΟΚ: «Καλημέρα Ελλάδα»

Με τον δικό της τρόπο έδωσε το «παρών» στα social media η ΕΟΚ, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική μας ομάδα μπάσκετ.

Γράφοντας «Καλημέρα Ελλάδα» η ΕΟΚ ανέβασε ένα βίντεο από τα αποδυτήρια της εθνικής μας, όπου οι παίκτες πανηγυρίζουν την κατάκτηση του μεταλλίου από τη χώρα μας.

