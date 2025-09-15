search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

15.09.2025 00:00

Super League: Ζορίστηκε ο ΠΑΟΚ αλλά έκανε το 3Χ3, 2-1 τον ΟΦΗ

15.09.2025 00:00
paok pelkas

«Δια πυρός και σιδήρου» πέρασε από το «Απόστολος Νικολαΐδης» ο ΠΑΟΚ, κερδίζοντας με 2-1 τον τυπικά γηπεδούχο ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Μπορεί η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου να πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τα γκολ των Μαγκομέντ Οζντόεφ (10’) και Δημήτρη Πέλκα (24’), ωστόσο οι Κρητικοί δεν τα παράτησαν. Μετά την επέμβαση του πρωταγωνιστή Νίκου Χριστογεώργου στο πέναλτι του Αντρίγια Ζίβκοβιτς (66’), μείωσαν με υπέροχο γκολ από τον Τιάγκο Νους (75’) κι έχασαν ευκαιρίες για να σώσουν, τουλάχιστον, τον βαθμό. Χωρίς όμως να τα καταφέρουν, με τους Θεσσαλονικείς να κάνουν το 3Χ3 και να «μοιράζονται» την κορυφή με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Κρητικούς να δημιουργούν την πρώτη καλή φάση. Ο Λεβάν Σενγκέλια συνέκλινε και σούταρε δυνατά, με τον Γίρι Παβλένκα να σώζει την εστία του.

Το… καμπανάκι ήχησε στα αυτιά των συμπαικτών του Τσέχου τερματοφύλακα που έφτασαν στο 0-1 τέσσερα λεπτά μετά. Γκολ και με αρκετή δόση τύχης, αφού η σέντρα-σουτ του Οζντόεφ δε βρήκε πουθενά και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου.

Τρία λεπτά μετά, ο ΟΦΗ πίστεψε πως ισοφάρισε. Ο Μπόρχα Γκονζάλες πήρε την μπάλα και γύρισε προς τον Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς που σκόραρε προ κενής εστίας. Έπειτα από παρέμβαση του VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Μελέτιος Γιουματζίδης), όμως, το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Γκονζάλες ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης. Οι Κρητικοί δεν πτοήθηκαν και απείλησαν και πάλι στο 22’, με τον Νους να σουτάρει λίγο άουτ μετά από ωραία ατομική ενέργεια.

Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, ήρθε το 0-2 στο 24’. Ο Οντζόεφ έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή των γηπεδούχων, τροφοδότησε τον Πέλκα κι αυτός με τη μία πλάσαρε τον Χριστογεώργο που ήταν εκτός θέσης. Ως το τέλος του πρώτου μέρους, ο Παβλένκα δεν ένιωσε απειλή ενώ οι Θεσσαλονικείς, με πίεση ψηλά, δημιούργησαν καταστάσεις, κυρίως με Τάισον (37’) και Πέλκα (39’) χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν εκ νέου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με δύσκολη φάση: οι φιλοξενούμενοι άλλαξαν γρήγορα την μπάλα, ο Γιώργος Γιακουμάκης έφυγε στην κόντρα κι ανατράπηκε εκτός περιοχής από τον Χριστογεώργο. Ο Άγγελος Ευαγγέλου έδειξε κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR και πάλι, ο Αθηναίος διαιτητής πήρε πίσω την αποβολή αφού ο Γιακουμάκης είχε ξεκινήσει από θέση οφσάιντ.

Ο Χριστογεώργος απέδειξε τα προσόντα του και κράτησε την ομάδα του στο ματς στη φάση του 66ου λεπτού, όταν απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Ζίβκοβιτς. Πέναλτι που υποδείχθηκε σε χέρι του Νους έπειτα από σουτ του Γιάννη Μιχαηλίδη. Θέλοντας να αλλάξει την εικόνα του ΟΦΗ, ο Μίλαν Ράσταβατς προχώρησε σε αλλαγές. Και δικαιώθηκε εν μέρει…

Στο 70ο λεπτό οι τυπικά γηπεδούχοι έδειξαν τα πρώτα σημάδια αντίδρασης, έστω κι αν ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα ήταν αυτός που λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας μετά την προσπάθεια του Έντι Σαλσίδο. Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, ήρθε το 1-2 με ένα πανέμορφο γκολ – αεροπλανικό – από τον Νους. Ζωγραφιά…

Από εκεί και μετά, άρχισε μία μίνι πολιορκία της εστίας του Παβλένκα. Το σουτ του Γκονζάλες στο 78’ πέρασε αρκετά κοντά, αλλά εκείνο στο 81’ ακόμη περισσότερο. Ο Σαλσίδο δευτερόλεπτα μετά δοκίμασε κάτι θεαματικό μα άστοχο ενώ, στην απέναντι περιοχή, ο Χριστογεώργος είπε «όχι» στο σουτ του Ζίβκοβιτς (88’).

Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει ένα δύσκολο «τρίποντο» και να κάνει το 3×3, υποχρεώνοντας, παράλληλα, τον ΟΦΗ στην πρώτη φετινή του ήττα.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Κίτρινες: Καραχάλιος, Σαλσίδο – Μπάμπα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (69’ Νέιρα), Ανδρούτσος, Φούντας (69’ Ράκονιατς), Νους (90’+1’ Φαϊτάκης), Σενγκέλια (89’ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (46’ Σαλσίδο).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67’ Ιβανούσετς), Τάισον (89’ Καμαρά), Γιακουμάκης (67’ Τσάλοφ).

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0
Παναιτωλικός – Βόλος 1-2
Ατρόμητος – Άρης 1-2
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ 2-2
Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2
Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 9
  2. ΑΕΚ 9
  3. ΠΑΟΚ 9
  4. Άρης 6
  5. Λεβαδειακός 4
  6. Κηφισιά 4
  7. Ατρόμητος 3
  8. Βόλος 3
  9. ΟΦΗ 3
  10. Παναιτωλικός 3
  11. ΑΕΛ 2
  12. Παναθηναϊκός 1
  13. Αστέρας Τρίπολης 1
  14. Πανσερραϊκός 0

