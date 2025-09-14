search
14.09.2025 22:32

Το photostory της Εθνικής ομάδας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket

14.09.2025 22:32
ethniki-syrtaki-2

Μια… οικογένεια. Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πανηγύρισε με την καρδιά της αυτό το χάλκινο μετάλλιο που ήρθε μετά από 16 ολόκληρα χρόνια σε ενα Eurobasket.

Οι διεθνείς αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον πριν… εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο τα παιδιά τους.

Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο αδελφός του Κώστας, ο Κώστας Σλούκας, ο Παπανικολάου, είχαν στο πλευρό τους της οικογένειές τους και τα παιδιά τους μπήκαν να μοιραστούν μαζί τους την χαρά τους.

Δείτε εικόνες από το γλέντι που στήθηκε στον αγωνιστικό χώρο πριν και μετά την απονομή:

