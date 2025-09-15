Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»

«Αν μείνει ο Σπανούλης, θα μείνω κι εγώ»… βροντοφώναξε χθες στη μικτή ζώνη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

Ενα μετάλλιο -χάλκινο- που το χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερό του επίτευγμα στην καριέρα του, ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει: πρωτάθλημα ΝΒΑ, τίτλους MVP στο ΝΒΑ και κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς, το νεοσύστατο κύπελλο στο ΝΒΑ και ότι άλλο υπάρχει σε ατομική διάκριση.

Προφανώς και είναι επίτευγμα γενικά για όλα τα παιδιά καθώς για 16 χρόνια η Ελλάδα είχε ξεχάσει πως είναι να ανεβαίνεις σε βάθρο. Αλλά για τον Greek Freak με όλα αυτά που έχει ακούσει στην καριέρα του και ειδικά για την εθνική ομάδα, αποτελεί διπλή δικαίωση.

Από το περίφημο… Ακενοτούμπο και τα ρατσιστικά σχόλια της Χρυσής Αυγής την περίοδο που ο Γιάννης έκανε τα πρώτα του βήματα, πολλοί ζητούσαν να μην μπει στην Εθνική. Το ταλέντο του -και η λογική- έσβησε γρήγορα αυτά τα «φαντάσματα».

Το 2016 φόρεσε την γαλανόλευκη, αλλά από τότε μέχρι και την Ρίγα, υπήρξαν πολλές «σκιές» στην πορεία του με την εθνική ομάδα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ορισμένες χρονιές δεν του επέτρεπαν καν να αγωνιστεί, επικαλούμενοι ενοχλήσεις που είχε ο Γιάννης. Ενοχλήσεις που θα μπορούσαν να προσπεραστούν, ωστόσο βλέποντας κι αυτοί ότι έχουν στα χέρια τους έναν παίκτη που θα τους οδηγούσε στη κορυφή, έψαχναν κάθε είδους δικαιολογία για να μην τον αφήσουν να αγωνιστεί.

Οποτε του επετράπη, η εθνική δεν κατάφερε να φέρει μια διάκριση. Λίγο γιατί και ο Γιάννης δεν έβρισκε την κατάλληλη χημεία με τους συμπαίκτες του και το προπονητικό τιμ, λίγο γιατί σχεδόν πάντα έμπαινε αργά για προετοιμασία με τους διεθνείς. Κάθε καλοκαίρι η λέξη «ενοχλήσεις» είχε γίνει «ένα» με τις λέξεις «Αντετοκούνμπο» και «εθνική ομάδα».

Τα «καρφιά» για τη στάση των Μπακς ήταν πολλά, ακόμη και από τον ίδιο κάποια στιγμή. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως, τα περισσότερα «πυρά» τα δεχόταν ο ίδιος.

Στο Μουντομπάσκετ του 2023, το «κρυφτό» για το αν θα εμφανιστεί, αν είναι τραυματίας και αν θα παίξει τελικά στα γήπεδα της Ασίας, κράτησε όλο το καλοκαίρι. Τελικά ο Γιάννης δεν αγωνίστηκε ποτέ, η εθνική απέτυχε και τα σχόλια άρχισαν…

Το «κρυφτό», η γκάφα της ΕΟΚ και η… απάντηση του Γιάννη στο γήπεδο

Πέρυσι εμφανίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην πρώτη χρονιά του Σπανούλη στον πάγκο, χωρίς να πετύχει κάτι πάλι η εθνική και φέτος άρχισαν πάλι από νωρίς τα όργανα…

Ο Γιάννης πάλι δεν εμφανίστηκε στα πρώτα τουρνουά, η γκρίνια και η κριτική -ακόμη και από τον κόσμο στα σόσιαλ- έγινε έντονη.

«Πάλι εξαφανίστηκε», «δεν μας τα λέει καλά ο Γιάννης», «ας πάει να παίξει με τους Μπακς γιατί μας κούρασε» είναι ορισμένα από τα σχόλια που «έπαιζαν» στη διάρκεια του νέου σίριαλ.

Τελικά, όπως αποδείχθηκε, η ομοσπονδία του Β. Λιόλιου, είχε βάλει το χεράκι της… Ενώ όλες οι άλλες ομοσπονδίες έχουν καλύψει ασφαλιστικά τους (πανάκριβους) αθλητές από το ΝΒΑ, η ΕΟΚ δεν το είχε κάνει και οι Μιλγουόκι Μπακς δεν του έδιναν την άδεια να αγωνιστεί ακάλυπτος, ρισκάροντας να ή, έστω, να τον δουν να τραυματίζεται και να μην αποζημιωθούν. Ούτε… προπόνηση δεν τον άφηναν να κάνει.

Αφού αποκαλύφθηκε η ντροπιαστική- για την ομοσπονδία- αλήθεια, το θέμα λύθηκε, ο Γιάννης επέστρεψε και σε Κύπρο και Λετονία έπαιζε σαν… αφηνιασμένος ταύρος και παρέσυρε όποια ομάδα (πλην Τουρκίας) βρέθηκε στο διάβα του.

Με τις εμφανίσεις του έσβησε κάθε σχόλιο, με τα δάκρυά του στο τέλος έδειξε τι σημαίνει γι’ αυτόν να παίζει για την εθνική (και ότι θέλει να παίζει για την εθνική), ενώ… προειδοποίησε πως για όσα χρόνια θα συνεχίζει να παίζει ακόμη μπάσκετ, θέλει να τα παίζει με τον Σπανούλη στον πάγκο «γιατί βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα».

Το θέμα είναι να πήρε το μήνυμα η ΕΟΚ…

