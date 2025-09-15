Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

Το θρυλικό σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το διαμέρισμα της οδού Στησιχόρου πωλείται για δεύτερη φορά, στην τιμή των 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο μεσίτης που έχει αναλάβει, μάλιστα, την πώληση της οικείας της αείμνηστης εθνικής σταρ, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, εξηγώντας ότι «λόγω Αλίκης αλλά και λόγω περιοχής» δικαιολογείται το ύψος της τιμής, καθώς δεν είναι το οίκημα αλλά η ψυχή, ο άνθρωπος πίσω από αυτό που καθορίζει την αξία.

«Είναι μια κομψή πολυκατοικία με μια πάρα πολύ ωραία είσοδο. Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά οι οποίες δίνουν όλες σε μια πολύ μεγάλη βεράντα. Από εκεί έχεις θέα προς Λικαβυττό, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα παριζιάνικο διαμέρισμα. Δεν είναι θέμα τιμής, είναι θέμα ή κτίρια. Το μυστικό με το real estate είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή κτίρια, υπάρχουν οι άνθρψποι που είναι μέσα στα κτίρια ή πίσω από τα κτίρια ή που τα κατοικούν ή που έχτισαν και έφτιαξαν. Εδώ έχουμε το πιο εμβληματικό άτομο στην ιστορία της Ελλάδος από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα και παραμένει. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πάντα σε αυτή την περιοχή υπάρχει ζήτηση. Άλλοι έρχονται για να αφουγκραστούν κατά κάποιον τρόπο την Αλίκη και κάποιοι άλλοι που πάνε για το σπίτι καθαυτό και τίποτα άλλο. Λόγω Αλίκης και περιοχής, είναι ένα σπίτι που αν το άφηνες εκτός ελέγχου να μπει όποιος να ναι, θα είχε ουρά από εδώ έως το Σύνταγμα. Θα κόβαμε και εισιτήριο. Θέλει λίγο προσοχή ώστε να προστατεύσεις και τη μνήμη της Αλίκης και το σπίτι και να μη γίνεσαι ξεναγός» είπε μεταξύ άλλων.

