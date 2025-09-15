search
LIFESTYLE

15.09.2025 09:51

Emmy 2025: Θρίαμβος για «Adolescence» και «The Studio», έγραψε ιστορία ο 15χρονος Owen Cooper – Οι νικητές των βραβείων (Video)

15.09.2025 09:51
emmys-new

Σειρές που έχουν καθηλώσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο αναμετρήθηκαν στην 77η τελετή των βραβείων Emmy, διεκδικώντας την κορυφή, ενώ το κόκκινο χαλί γέμισε με στιγμές λάμψης και συγκίνησης.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν οι σειρές Adolescence, The Studio και The Pitt, οι οποίες απέσπασαν τα περισσότερα βραβεία, αφήνοντας το δικό τους στίγμα στη φετινή διοργάνωση.

Το Adolescence σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας συνολικά έξι βραβεία. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν το βραβείο Καλύτερης μίνι σειράς ή ανθολογίας, η ερμηνεία του Stephen Graham στον α΄ ανδρικό ρόλο, αλλά και η σκηνοθεσία του Philip Barantini.

Το πιο συγκινητικό όμως βραβείο ήταν εκείνο του Owen Cooper, ο οποίος σε ηλικία μόλις 15 ετών έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy, γράφοντας ιστορία για την ακαδημία.

Μεγάλη στιγμή της βραδιάς ήταν και η επιτυχία του The Pitt, που απέσπασε τα δύο κορυφαία βραβεία: Καλύτερη δραματική σειρά και Α΄ ανδρικός ρόλος για τον Noah Wyle, με τη σειρά να αποδεικνύει ότι -αν μη τι άλλο- αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Η κωμική σειρά The Studio σάρωσε στην κατηγορία της, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης κωμικής σειράς, ενώ ο Seth Rogen απέσπασε το βραβείο α΄ ανδρικού ρόλου. Σημαντικές ήταν και οι νίκες στα βραβεία σεναρίου και σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας ότι η σειρά αποτελεί μία από τις πιο δημιουργικές και πρωτότυπες παραγωγές των τελευταίων ετών.

Η τελετή δεν περιορίστηκε μόνο στις βραβεύσεις, καθώς το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μοναδικές στιγμές, όπως τις πολυαναμενόμενες επανενώσεις καστ από τις σειρές Gilmore Girls και Law and Order: Special Victims Unit.

Βραβεία Emmy: Η λίστα των νικητών

Καλύτερη δραματική σειρά
The Pitt

Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά
Noah Wyle – The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά
The Studio

Καλύτερη μίνι σειρά ή ανθολογία
Adolescence

Τηλεοπτική εκπομπή (talk series)
The Late Show With Stephen Colbert

Α΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία
Stephen Graham – Adolescence

Α΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία
Cristin Milioti – The Penguin

Β΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία
Erin Doherty – Adolescence

Σενάριο για εκπομπή ποικίλου περιεχομένου
Last Week Tonight with John Oliver

Ειδική εκπομπή ποικίλου περιεχομένου (ζωντανή μετάδοση)
SNL 50: The Anniversary Special

Σενάριο για κωμική σειρά
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory και Frida Perez – The Studio

Σενάριο για μίνι σειρά ή ανθολογία
Jack Thorne και Stephen Graham – Adolescence

Β΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή ανθολογία
Owen Cooper – Adolescence

Σενάριο για δραματική σειρά
Dan Gilroy – Andor

Σειρά ποικίλου περιεχομένου με σενάριο
Last Week Tonight with John Oliver

Σκηνοθεσία για δραματική σειρά
Adam Randall – Slow Horses

Σκηνοθεσία για μίνι σειρά ή ανθολογία
Philip Barantini – Adolescence

Σκηνοθεσία για κωμική σειρά
Seth Rogen – The Studio

Β΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά
Jeff Hiller – Somebody Somewhere

Ρεαλιστικό πρόγραμμα διαγωνισμού
The Traitors

Β΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά
Hannah Einbinder – Hacks

Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά
Britt Lower – Severance

Β΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά
Tramell Tillman – Severance

Β΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά
Katherine LaNasa – The Pitt

Α΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά
Jean Smart – Hacks

Α΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά
Seth Rogen – The Studio

