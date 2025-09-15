search
LIFESTYLE

15.09.2025 09:26

Άννα Βίσση: Γέμισε δυο φορές το Καλλιμάρμαρο – «Μάγεψε» το κοινό και αποθεώθηκε από 130.000 θεατές (Videos)

15.09.2025 09:26
anna-vissi-new

Περισσότεροι από 130.000 θεατές βρέθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο το Σάββατο και την Κυριακή για να αποθεώσουν Άννα Βίσση με την τραγουδίστρια να χαρίζει στο κοινό της δύο σόου-υπερπαραγωγή.

Τόσο το Σάββατο, όσο και την Κυριακή, από νωρίς το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσει τη δεύτερη sold out συναυλία.

Η είσοδος της Άννας Βίσση στη σκηνή στο Καλλιμάρμαρο

@cotsiosav03 Απλά τι ζήσαμε vol 2 ✨️ #VissiKallimarmaro #annavissi #βισση #fyp #fy ♬ original sound – cotsiosav

Η ενέργεια και η συγκίνηση ξεχείλιζαν στο Καλλιμάρμαρο με την Άννα Βίσση να αποθεώνεται ερμηνεύοντας από τις διαχρονικές της μπαλάντες μέχρι τα πιο εκρηκτικά της τραγούδια.

Όταν ερμήνευσε το τραγούδι «Δώδεκα», το κοινό η ατμόσφαιρα ήταν στο Καλλιμάρμαρο ήταν μαγική.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η σύμπραξη της Άννας Βίσση με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, η οποία απογείωσε το συναυλιακό θέαμα, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν και οι 20 χορευτές που έδωσαν κίνηση και χρώμα με εντυπωσιακές χορογραφίες.

Η ερμηνεία του «Δε θέλω να ξέρεις» υπό τους ήχους συμφωνικής ορχήστρας καθήλωσε το κοινό

Το show πλαισιώθηκε από τη σταθερή της μπάντα και ντύθηκε με δυνατά οπτικά εφέ, δημιουργώντας ένα υπερθέαμα που θύμιζε διεθνή παραγωγή.

@thanosliapis SANDRE! @annavissiofficial @fannatics @Panik Records #annavissi #kallimarmaro #ανναβισση #sandre #fyppppppppppppppppppppppp ♬ original sound – Thanos Liapis
@itsmesavvas_ Anna Vissi – Kalokairines Diakopes Kalimarmaro 2025 #fyp #tiktokgreece #annavissi #annavissiofficial #kalimarmaro ♬ πρωτότυπος ήχος – Savvas Mamakis

Η συγκινητική αφιέρωση στην Εθνική μπάσκετ

Λίγες ώρες μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ επί της Φινλανδίας, που χάρισε στους διεθνείς το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, η Άννα Βίσση έκανε μια συγκινητική αφιέρωση.

«Μπράβο σας ρε παιδιά!» φώναξε με ενθουσιασμό από τη σκηνή, τιμώντας τους Έλληνες παίκτες που ανέβασαν ξανά τη χώρα μας στο βάθρο της Ευρώπης και τους αφιέρωσε το τραγούδι «Ψυχεδέλεια».

Η Άννα Βίσση απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί την απόλυτη ελληνίδα σταρ της ελληνικής σκηνής και την πιο διαχρονική φωνή της ελληνικής μουσικής, με το κοινό να την ακολουθεί πιστά κάθε της βήμα. Και όπως η ίδια δεσμεύτηκε… η συνέχεια προμηνύεται ακόμη πιο εκρηκτική!

