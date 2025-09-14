search
14.09.2025 17:35

Μάρα Ζαχαρέα και Θοδωρής Ρουσόπουλος γιόρτασαν τα 33 χρόνια κοινής πορείας

14.09.2025 17:35
zaharea-rousopoulos

Η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος έκλεισαν 33 χρόνια κοινής πορείας.

Το ζευγάρι από τον χώρο των ΜΜΕ, γιόρτασε μαζί στο κέντρο της Αθήνας (απέναντι από το πρώην Hilton όπως… μαρτυρά η φωτογραφία) τα 33 χρόνια που είναι μαζί, με την παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του Star να μοιράζεται το γεγονός στα σόσιαλ.

«Τριαντατρία συναρπαστικά χρόνια… and counting!! You to the moon and back» έγραψε στην ανάρτησή της.

