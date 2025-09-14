search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 13:24
LIFESTYLE

14.09.2025 11:35

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» – «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

14.09.2025 11:35
katerina_kainourgiou3005

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για δημοσιεύματα, διαρροές και σχόλια που την έβαλαν στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα, τις αλλαγές στην εκπομπή της και ποιοι συνεργάτες θα της λείψουν στην συνέντευξη που έδωσε στο The Full Story του zappit.

«Κάποια πράγματα που μπορεί να σου έκαναν κακό τα αφήσεις πίσω»

«Φέτος αλλάζουν κάποια πράγματα. Οι αλλαγές χρειάζονται στη ζωή μας και πολλές φορές είναι για καλό. Κλείνουν κάποιοι κύκλοι και ανοίγουν κάποιοι καινούριοι κύκλοι πρέπει κάποια πράγματα που μπορεί ίσως να σου έκαναν και κακό να τα αφήσεις πίσω.

Συζητήσαμε με τους ανθρώπους του Alpha ότι αυτό που λέγεται “Super Κατερίνα” πρέπει να πάει ένα βήμα μπροστά. Είναι η πρώτη φορά που μέσα μου έχω μια πολύ όμορφη αισιοδοξία».

«Η πιο σημαντική μου συνεργασία ήταν ο Θέμης Μάλλης. Όλα τα άλλα ήταν μια παραγωγή…»

«Αυτά αλλάζουν, δεν είναι κάτι. Με τον Θέμη φτάσαμε σε ένα σημείο και οι δύο που είπαμε ότι ο καθένας θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μια συνεργασία που τέλειωσε άσχημα».

«Τον Γρηγόρη Γκουντάρα τον αγαπάω πάρα πολύ και θα μου λείψει σαν άνθρωπος»

«Μια πολύ ευαίσθητη ψυχή, τον σέβομαι πάρα πολύ σαν οικογενειάρχη. Συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια, με βοήθησε και τον βοήθησα, όλα αυτά είναι δούναι και λαβείν. Αυτός ο κύκλος έκλεισε».

«Εύχομαι και για τον Θέμη και για τον Νίκο να είναι στην κορυφή»

«Θλίβομαι γιατί η πλευρά που το έκανε, το έκανε λίγο ύπουλα. Αυτός ο ύπουλος πόλεμος, εμένα αυτό με ενόχλησε. Προτιμώ όταν κάτι σε έχει ενοχλήσει να με πάρεις τηλέφωνο και να μου το πεις. Όχι να προσπαθείς υπογείως με διάφορα πονηρά δημοσιεύματα ή διαρροές να προσπαθείς να αμαυρώσεις την εικόνα μου. Το ότι η Κατερίνα άλλαξε εταιρεία παραγωγής ή συνεργάτες δεν σημαίνει ότι είναι κακό παιδί.

Αυτά νιώθω ότι γίνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους αλλά πια δεν με απασχολεί. Από κάθε συνεργασία και σχέση με ανθρώπους κρατάω τα καλά κομμάτια αυτής της σχέσης, να προχωράνε, να κάνουν άλλα πράγματα… Εύχομαι για όλους τους ανθρώπους, και για τον Θέμη και για τον Νίκο να κάνουν τεράστιες επιτυχίες και να είναι στην κορυφή. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που θα κάνω εγώ».

«Θα πουν αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να αμειβόταν με αυτά τα χρήματα»

«Στα παλαιότερα χρόνια, για συγκεκριμένους συνεργάτες μου, δεν θέλω να πω ονόματα, έμπαινα μπροστά για τεράστιες αμοιβές που αν τις πω ποτέ θα πουν αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να αμειβόταν με αυτά τα χρήματα. Στο τέλος βίωσα την αχαριστία».

