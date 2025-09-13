search
13.09.2025 22:14

Η Μποφίλιου στο πλευρό της Γιάμαλη: «Βγήκαν οι φασίστες από τις τρύπες τους»

13.09.2025 22:14
bofiliou-new

Η Νατάσα Μποφίλιου υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Νατάσας Γιάμαλη να πει ελεύθερα την άποψή της για την υπόθεση του Τσάρλι Κερκ.

Η δημοσιογράφος, πέρα από μία αντιπαράθεση που είχε με τον Αδωνι Γεωργιάδη, έχει δεχτεί από επικριτικά ως και χυδαία σχόλια και η Μποφίλιου θέλησε να την υπερασπιστεί, όπως και το δικαίωμά της να λέει ελεύθερα την άποψή της.

«Πόνεσαν τα μάτια μου με το μίσος, τις απειλές και τη χυδαιότητα που βλέπω στα σχόλια για την ψύχραιμη, σοβαρή τοποθέτηση της εξαιρετικής Νατάσας Γιάμαλη αλλά και στη δημόσια “συζήτηση” γενικότερα. Βγήκαν από τις τρύπες τους και από τα κάγκελα όλοι οι φασίστες, άλλη μια φορά! Ευθαρσώς και με τη βούλα. Ξερνάνε μαύρο, διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, ηρωοποιούν άθλιους και επικίνδυνους ακροδεξιούς και προετοιμάζουν τα τάγματα εφόδου τους, αλίμονο, παρασέρνοντας ανιστόρητα και χαμένα στον ζόφο της εποχής, παιδιά».

Η στήριξη της Μποφίλιου δεν σταμάτησε εκεί, καθώς συνέχισε με ένα αυστηρό μήνυμα προς όσους προωθούν τη βία και τον φασισμό: «Αν αυτό δε μας φρικάρει και δε μας κινητοποιεί, είμαστε καταδικασμένοι να ξαναζήσουμε την πιο άθλια σελίδα αυτού του κόσμου. Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον. Δε θα πεθάνει μόνος. Τσάκισέ τον! ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ» έγραψε στα σόσιαλ.

ellada-vrazilia-tennis-oaka
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Davis Cup: Εύκολα ο Τσιτσιπάς τον Γουίλντ, 1-1 το Ελλάδα- Βραζιλία και όλα θα κριθούν την Κυριακή

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών στο Σύνταγμα

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Drones στον εναέριο χώρο Πολωνίας και Ρουμανίας: «Ηταν ρωσικά» λέει το Βουκουρέστι – Ρούμπιο: «Σοβαρή κλιμάκωση»

limeniko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλά στην υγεία τους οι πέντε επιβάτες σκάφους στον Θερμαϊκό – Προσέκρουσαν σε βράχια, σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού

bofiliou-new
LIFESTYLE

Η Μποφίλιου στο πλευρό της Γιάμαλη: «Βγήκαν οι φασίστες από τις τρύπες τους»

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

