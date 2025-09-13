Η Μποφίλιου στο πλευρό της Γιάμαλη: «Βγήκαν οι φασίστες από τις τρύπες τους»

Η Νατάσα Μποφίλιου υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Νατάσας Γιάμαλη να πει ελεύθερα την άποψή της για την υπόθεση του Τσάρλι Κερκ.

Η δημοσιογράφος, πέρα από μία αντιπαράθεση που είχε με τον Αδωνι Γεωργιάδη, έχει δεχτεί από επικριτικά ως και χυδαία σχόλια και η Μποφίλιου θέλησε να την υπερασπιστεί, όπως και το δικαίωμά της να λέει ελεύθερα την άποψή της.

«Πόνεσαν τα μάτια μου με το μίσος, τις απειλές και τη χυδαιότητα που βλέπω στα σχόλια για την ψύχραιμη, σοβαρή τοποθέτηση της εξαιρετικής Νατάσας Γιάμαλη αλλά και στη δημόσια “συζήτηση” γενικότερα. Βγήκαν από τις τρύπες τους και από τα κάγκελα όλοι οι φασίστες, άλλη μια φορά! Ευθαρσώς και με τη βούλα. Ξερνάνε μαύρο, διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, ηρωοποιούν άθλιους και επικίνδυνους ακροδεξιούς και προετοιμάζουν τα τάγματα εφόδου τους, αλίμονο, παρασέρνοντας ανιστόρητα και χαμένα στον ζόφο της εποχής, παιδιά».

Η στήριξη της Μποφίλιου δεν σταμάτησε εκεί, καθώς συνέχισε με ένα αυστηρό μήνυμα προς όσους προωθούν τη βία και τον φασισμό: «Αν αυτό δε μας φρικάρει και δε μας κινητοποιεί, είμαστε καταδικασμένοι να ξαναζήσουμε την πιο άθλια σελίδα αυτού του κόσμου. Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον. Δε θα πεθάνει μόνος. Τσάκισέ τον! ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ» έγραψε στα σόσιαλ.

