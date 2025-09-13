search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 16:00
13.09.2025 15:34

Δημήτρης Φραγκιόγλου: Μετανιώνω που δεν ζήτησα να μπει το όνομά μου ως σεναριογράφος στους «Απαράδεκτους»

Μετανιωμένος για την απόφασή του να μην ζητήσει την αναφορά του ονόματός του ως σεναριογράφος στους «Απαράδεκτους» δήλωσε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», ο ηθοποιός εξήγησε ποιος ήταν ο ρόλος του στη θρυλική σειρά του Mega, δηλώνοντας ότι συμμετείχε στη συγγραφή του σεναρίου από το ενδέκατο επεισόδιο.

‘Οπως εξήγησε επειδή δεν ήθελε να εκμεταλλευτεί την επιτυχία των «Απαράδεκτων», γι’ αυτό και, από «σεμνότητα», ζήτησε το όνομά του να αναφέρεται στους τίτλους ως συνεργάτης.
Αυτή του η απόφαση ωστόσο είχε και οικονομικές συνέπειες, επηρεάζοντας την αμοιβή του από τον οργανισμό που πληρώνει τους σεναριογράφους.

«Με τους “Απαράδεκτους” ξεκίνησα να συνεργάζομαι και να βοηθάω στην ανάπτυξη της ιδέας των επεισοδίων από το 11ο και μετά. Επειδή είχαν παιχτεί ήδη 10 επεισόδια, είναι δικό μου λάθος που ζήτησα να μπει το όνομά μου ως συνεργάτης χωρίς να λέει με ποια ιδιότητα. Δεν ήθελα να φανεί ότι πήγα να πάρω κάτι από εκείνη την επιτυχία. Το έκανα από ηλίθια σεμνότητα. Το όνομά μου στους τίτλους αναφέρεται ως συνεργάτης, χωρίς να λέει τι έκανα στη σειρά. Το μετανιώνω, γιατί τώρα χρειάζεται να το εξηγήσω. Κάποια στιγμή υπήρχε θέμα με τα χρήματα και τον οργανισμό που πληρωνόμαστε ως σεναριογράφοι, γιατί δεν φαίνεται το όνομά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή της ΕΡΤ.

1 / 3