LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

13.09.2025 11:58

Στηβ Ντούζος: «Ο Σταμάτης Γαρδέλης και όλοι αυτοί δεν ήταν φίλοι μου… Εγώ δεν μπορώ την υποκρισία»

13.09.2025 11:58
ntouzos

Με βλέμμα καθαρό και λόγια χωρίς φιλτράρισμα, ο Στηβ Ντούζος γυρνά πίσω στα χρόνια που το ελληνικό σινεμά γέμιζε κασετόφωνα και πλατείες.

Στην κουβέντα του με την εφημερίδα On Time ο ηθοποιός που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά ως “Μπίλιας”, ξεκαθαρίζει τη θέση του για τις παρέες της εποχής, τους παλιούς συνεργάτες του και τη δική του, αυθεντική διαδρομή μέσα στον λαμπερό —αλλά και συχνά ψεύτικο— κόσμο της showbiz.

«Ο Σταμάτης Γαρδέλης και όλοι αυτοί δεν ήταν φίλοι μου. Καμία σχέση, ούτε τότε που κάναμε τις ταινίες, ούτε ενδιάμεσα, ούτε τώρα. Εγώ δεν μπορώ την υποκρισία, το παραμύθι, το «one to be» και όλη αυτή τη μούφα που ζουν όλοι τους» ανεφερε.

 «Εμένα οι παρέες μου ήταν παιδιά από την πλατεία Αμερικής, το Κερατσίνι, το Περιστέρι, με τις μηχανές μας, με το γλέντι μας… Έρχονταν μετά το θέατρο, με έπαιρναν και πηγαίναμε και αράζαμε παραλία. Κάναμε άλλα πράγματα, της ηλικίας μας και περνούσαμε καλά με λαϊκά παιδιά, γιατί εγώ «λαϊκούρα» είμαι, δεν είμαι ούτε φίρμα ούτε τίποτα. Είμαι ευγνώμων που το έζησα όλο αυτό» συμπλήρωσε.

