Γκαμπριέλα Μπρουκς και Λίαμ Χέμσγουορθ επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους – Το τεράστιο δαχτυλίδι και η ανάρτηση στο Instagram

Ο διάσημος πρωταγωνιστής Λίαμ Χέμσγουορθ και η σύντροφός του, το μοντέλο Γκαμπριέλα Μπρουκς αρραβωνιάστηκαν, μετά από σχεδόν έξι χρόνια σχέσης.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την ίδια την Μπρουκς με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε τρία στιγμιότυπα μεταξύ των οποίων και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι των αρραβώνων τους. Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα emoji σε σχήμα λευκής καρδιάς, σύμφωνα με το People.

Το ζευγάρι, που έχει διατηρήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ξεκίνησε να βγαίνει από τα τέλη του 2019, λίγο μετά τον χωρισμό του ηθοποιού από την πρώην σύζυγό του, Μάιλι Σάιρους.

