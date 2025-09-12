Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή – «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Μάρκος Σεφερλής καθώς καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του αγαπημένου του θείου που έφυγε από τη ζωή.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο ηθοποιός ο οποίος σε ένα μακροσκελές κείμενο περιγράφει την ιδιαίτερη σχέση που είχε με έναν άνθρωπο «πάντα χαρούμενο, χαμογελαστό και περήφανο», καθώς και τις όμορφες αναμνήσεις τους που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες μέσα του.

«Ήσουν ο κηδεμόνας μου στο σχολείο, επειδή ήξερες περισσότερα γράμματα από τον πατέρα μου! Και φούσκωνες από υπερηφάνεια όταν άκουγες τους δασκάλους – καθηγητές να σου λένε καλά λόγια για μένα! Έκλαιγες στο θέατρο από χαρά, όταν έβλεπες την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό μου! Και πάντα ήσουν δίπλα μου στα δύσκολα και υλικά και ψυχικά! Γιατί με αγαπούσες σαν δικό σου παιδί! Γι’ αυτό κι εγώ, περνώντας τα χρόνια, βάζοντας και μερικά κιλά παραπάνω, φορώντας κι ένα μουστάκι στο θέατρο ή την τηλεόραση, άρχισα να σου μοιάζω.

Αυτό μου έλεγαν όλοι όταν με έβλεπαν με μαγουλάκια και μουστάκι: «Ίδιος ο θείος σου!». Που τελικά, έγινες ο «θείος» όλων στο θέατρο, αφού έτσι σε αποκαλούσαν όλοι οι συνάδελφοί μου! Γιατί έβλεπαν στο πρόσωπό σου τον δικό τους θείο, έναν ανοιχτόκαρδο άνθρωπο με χιούμορ, κωμικό ταπεραμέντο, τσαχπινιά, αλλά και με έναν καλό λόγο για όλους! Έτσι σε αποκαλούσαν και στο αγαπημένο σου Facebook, εκεί που μοίραζες σοφία και χαμόγελα, εκεί που έδινες μάχες για μένα, δηλώνοντας πάντα πόσο περήφανος είσαι που με έχεις ανιψιό!

Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δηλώσω κι εγώ πόσο περήφανος είμαι που σε είχα θείο! Και πάντα όταν ερχόσουνα στο θέατρο, έπαιζα μόνο για σένα! Για να σε βλέπω να γελάς! Να γελάς και να καμαρώνεις, κοιτάζοντας γύρω σου, για να δεις αν ο κόσμος βλέπει τη χαρά σου! Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα! Χαρούμενο, χαμογελαστό και περήφανο! Καλό ταξίδι αγαπημένε μου θείε! Αγαπημένε “θείε“»“ όλων μας» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

David Lynch: Για 15 εκατ. δολάρια πωλείται το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών του

Τζούλια Ρόμπερτς για τα παιδιά της – «Θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς»

Χένρι Κάβιλ: Τραυματίστηκε σοβαρά στα γυρίσματα του «Highlander» – Η παραγωγή θα συνεχιστεί το 2026