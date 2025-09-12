search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:17
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 11:10

David Lynch: Για 15 εκατ. δολάρια πωλείται το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών του

12.09.2025 11:10
david-lynch

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς στο Hollywood Hills, στο Λος Άντζελες πωλείται και η τιμή του ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντέιβιντ Λιντς ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο, έζησε στο κτήμα των 10 στρεμμάτων για πάνω από 35 χρόνια και δημιούργησε εκεί τα έργα «Mulholland Drive» και «Lost Highway», καθώς και πολλές άλλες ταινίες του.

Σύμφωνα με το Variety, ο μεσίτης ακινήτων Μαρκ Σίλβερ από το The Agency Beverly Hills αναφέρει ότι η κατοικία σχεδιάστηκε το 1963 από τον Λόιντ Ράιτ, γιο του Φρανκ Λόιντ Ράιτ. Είναι ενταγμένη στη λίστα των Ιστορικών Τοποθεσιών του Λος Άντζελες ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα μοντέρνας/οργανικής οικιστικής αρχιτεκτονικής των μέσων του αιώνα.

Αφού αγόρασε το αρχικό ακίνητο, ο αείμνηστος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός το επέκτεινε και απέκτησε τις δύο γειτονικές κατοικίες συμπεριλαμβανομένης της έδρας της Asymmetrical Productions, της εταιρείας κινηματογραφικών παραγωγών που ίδρυσε.

Η κατοικία διαθέτει ιδιωτικές αίθουσες μοντάζ και προβολών. Αργότερα, το 1991, ο Λιντς ανέθεσε στον Έρικ Λόιντ Ράιτ να σχεδιάσει την πισίνα και το σπίτι της πισίνας.

Αργότερα, πρόσθεσε έναν διώροφο ξενώνα και έναν ακόμη μοναδικό χώρο με ένα υπνοδωμάτιο.

Μαζί, οι τρεις κατοικίες και οι βοηθητικές κατασκευές αποτελούν το συγκρότημα.

Διαβάστε επίσης:

Τζούλια Ρόμπερτς για τα παιδιά της – «Θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς»

Χένρι Κάβιλ: Τραυματίστηκε σοβαρά στα γυρίσματα του «Highlander» – Η παραγωγή θα συνεχιστεί το 2026

Μάργκο Ρόμπι: Έλαμψε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας – Το διάφανο φόρεμα Armani που «μαγνήτισε» τα βλέμματα (Videos/Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympia_odos_adv
ADVERTORIAL

Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό!

antonis fourlis
MEDIA

ΕΡΤ: Νέα ενημερωτική εκπομπή με τον Αντώνη Φουρλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ

Untitled design (34)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι – Αυτοί είναι οι κληρονόμοι 

AGIAMETANASTES
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» εκατοντάδες μετανάστες – Αλαλούμ με τα Υπουργεία

Untitled design (33)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Πυροβολισμοί σε σχολείο από μαθήτρια – Eίχε πέσει θύμα εκφοβισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:16
olympia_odos_adv
ADVERTORIAL

Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό!

antonis fourlis
MEDIA

ΕΡΤ: Νέα ενημερωτική εκπομπή με τον Αντώνη Φουρλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ

Untitled design (34)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι – Αυτοί είναι οι κληρονόμοι 

1 / 3